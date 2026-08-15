Sanidad amplía el Centro de Salud San Vicente del Raspeig 1 con una inversión superior a 800.000 euros

La Conselleria de Sanidad está llevando a cabo las obras de ampliación del Centro de Salud San Vicente del Raspeig 1, con una inversión superior a 811.000 euros, para incorporar nuevos servicios y adaptar sus instalaciones a las necesidades asistenciales derivadas del crecimiento de la población.

La actuación permitirá incrementar en más de 280 metros cuadrados la superficie útil del centro, que pasará de los actuales 2.023 metros cuadrados a cerca de 2.304.

Según han detallado en un comunicado, los nuevos espacios se destinarán principalmente a la incorporación de Fisioterapia y a mejorar las instalaciones dedicadas a la atención de las mujeres embarazadas.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha señalado que esta ampliación "refleja nuestro compromiso con la modernización y humanización de las infraestructuras sanitarias y forma parte de un plan plurianual orientado a mejorar los espacios asistenciales e incorporar nuevos servicios en el departamento de salud".

La ampliación permitirá incorporar una unidad de apoyo de Fisioterapia en el Centro de Salud San Vicente 1, que complementará la atención que actualmente se presta en el Centro de Salud San Vicente 2.

La nueva área se ubicará en la planta baja y contará con un gimnasio de fisioterapia, una consulta específica y vestuarios. De esta forma, se acercarán los tratamientos de rehabilitación y recuperación funcional a la población atendida por el centro y se reforzará la capacidad asistencial de Atención Primaria en el municipio.

La directora médica de Atención Primaria, Belén Colás, ha destacado que la incorporación de Fisioterapia en el Centro de Salud San Vicente 1 "amplía la capacidad de respuesta de Atención Primaria y permitirá ofrecer una atención más cercana, accesible y resolutiva en una zona que ha experimentado un importante crecimiento poblacional".

Más espacios para la atención a las mujeres embarazadas

Las obras contemplan también la ampliación de cerca de 150 metros cuadrados en la primera planta, destinada principalmente a mejorar los espacios para la atención a las mujeres embarazadas.

Entre las nuevas dependencias se habilitará un gimnasio para la matrona, donde podrán desarrollarse los talleres de preparación al parto y otras actividades dirigidas a las mujeres gestantes. Asimismo, se incorporará una nueva consulta con zona de exploración, además de vestuario, aseos accesibles y espacios de almacenamiento.

Según ha explicado Colás, "estas nuevas instalaciones permitirán ofrecer una atención más completa y cómoda a las mujeres embarazadas, con espacios específicos para las actividades grupales y unos circuitos asistenciales más adecuados para el control y seguimiento del embarazo".