Un inquilino destroza una inmobiliaria de San Vicente tras negarse a alquilarle un piso: "Me habéis arruinado la vida"

Un joven destroza una agencia inmobiliaria en San Vicente del Raspeig al enterarse que no le volverían a alquilar una vivienda, intenta agredir a sus trabajadores y le roba el móvil al gerente.

Los hechos ocurrieron en la inmobiliaria Manuel Rodríguez Servicios Inmobiliarios de la localidad el pasado viernes 17 de julio. Su gerente, Manuel Rodríguez, con más de cuatro décadas de experiencia en el sector, asegura a este diario que nunca había vivido algo así.

"Yo llevo como Manuel Rodríguez desde agosto de 1999, tengo 61 años y empecé con 17 trabajando en esto. Llevo unos cuantos años en la profesión y no me había pasado esto nunca", relata.

Según explica el empresario, el origen del altercado fue la negativa de la propiedad y de la inmobiliaria a formalizar un nuevo contrato de alquiler con un veinteañero que había ocupado la vivienda durante los dos años anteriores.

"Gestionamos viviendas en alquiler. Era un piso en San Vicente que se había alquilado durante dos años. Durante ese tiempo vimos muchos cambios de personas viviendo allí. Por las desavenencias que hubo, no queríamos aceptarlo el siguiente año como inquilino", explica.

Rodríguez insiste en que no se trataba de una renovación, sino de la firma de un nuevo contrato una vez finalizado el anterior.

"Le dijimos que el año siguiente no podíamos alquilarle el piso. Él quería la vivienda sí o sí y nos pidió el nombre y el teléfono del propietario. Le dijimos que no. El contrato estaba extinguido, había entregado ya la vivienda y lo que pretendía era hacer uno nuevo. Lo consultamos previamente con el propietario y respaldó nuestra decisión", afirma.

El joven fue en persona a la inmobiliaria a exigir un nuevo contrato para septiembre y cuando le dijeron que no iban a realizarlo perdió los papeles e intentó agredir al empresario y a su trabajadora.

"Se levantó y al grito de 'me habéis arruinado la vida' empezó a tirarlo todo. Lanzó todos los papeles al suelo, cogió la pantalla del ordenador y la estrelló, tiró la mesa de centro contra el cristal y volvió a lanzarla hacia donde yo estaba", recuerda.

Rodríguez cuenta que tuvo que esquivar los objetos como podía mientras varias personas observaban la escena por el escaparate.

Además, antes de abandonar la oficina, el presunto agresor también se llevó el teléfono móvil del gerente.

"Al llevarse el móvil activó el sistema SOS y llamó automáticamente a mi pareja. Después dijo que se lo había encontrado su abuela en un parque. Creemos que buscaba información del propietario para intentar contactar con él directamente, pero cuando se dio cuenta de que llevarse un móvil era un delito grave decidió devolverlo", explica.

La inmobiliaria presentó inmediatamente la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil tras estos hechos, pero temen que vuelva a aparecer de nuevo.

"Está todo denunciado. Mi empleada tuvo que acudir al servicio de Urgencias por una crisis de ansiedad. De momento el autor no ha aparecido, creemos que se ha escondido en el pueblo", concluye el afectado.