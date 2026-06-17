José Vicente (ASAJA), sobre las macroplantas solares en el Vinalopó: "Nunca se debería castigar al sector primario por producir energía".

La energía solar avanza en el Vinalopó, pero no sin resistencia. ASAJA Alicante ha alzado la voz contra los proyectos de macroplantas fotovoltaicas “La Balsa” y “La Cascada”, previstos en los términos municipales de Novelda, Monforte del Cid, Aspe y Agost. Su presidente,

José Vicente Andreu, lo deja claro en unas declaraciones a EL ESPAÑOL: “Estamos a favor de las energías renovables, pero hay un límite”.

Ese límite, según la organización agraria, está en el suelo. No en cualquiera, sino en el de mayor valor agrícola, especialmente el de regadío. “No se pueden hacer grandes instalaciones fotovoltaicas en terrenos fértiles, y menos aún cuando están ligados a una denominación de origen”, subraya Andreu en referencia a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó, uno de los cultivos emblemáticos de la comarca.

El rechazo no es ideológico, sino territorial. ASAJA insiste en que la transición energética no puede hacerse a costa del sector primario. Sobre la mesa, las plantas proyectadas ocuparían alrededor de 340 hectáreas de regadío. Para la organización, la pérdida de esta superficie supondría un golpe difícilmente reversible para explotaciones familiares y para la economía local.

“La producción de energía fotovoltaica es una estrategia de país”, reconoce Andreu, “pero también debe ser una estrategia compatible con la agricultura”.

En ese sentido, ASAJA sí respalda el autoconsumo y las instalaciones adaptadas al entorno agrario. El problema, dice, son los grandes proyectos que priorizan el abaratamiento energético sin tener en cuenta el impacto sobre el territorio.

Desde la organización agraria señalan que existen alternativas viables como suelos de secano, terrenos degradados o espacios con menor valor ambiental. “Nunca se debe castigar al sector primario por ejercer una actividad industrial como es la producción de energía”, insiste el presidente.

La preocupación se extiende también al plano legal y administrativo. ASAJA prepara alegaciones para frenar los proyectos, cuestionando tanto su autorización como el estudio de impacto ambiental. Entre otros aspectos, denuncian un posible fraccionamiento del proyecto para eludir evaluaciones más estrictas.

Mientras tanto, la entidad ha convocado a agricultores y afectados a una reunión informativa en Novelda, donde se abordarán los próximos pasos. El mensaje se centra en que la defensa del suelo agrícola es, para ASAJA, una cuestión estratégica.

“El suelo agrario no es solo tierra, es empleo, economía y paisaje”, recuerdan desde la organización. Y advierten de que "el futuro del Vinalopó no puede decidirse sin tener en cuenta a quienes lo cultivan".