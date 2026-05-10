La Policía Nacional detiene a un hombre en Orihuela por asaltar a otro en un cajero e intimidarle con una pistola para robarle

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad alicantina de Orihuela a un hombre de 52 años de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras asaltar a otro en un cajero automático y, llevarle hasta su domicilio para terminar de consumar el robo.



Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando un hombre de 46 años de edad se personó en las dependencias policiales de la comisaría de Orihuela manifestando que había sido víctima de un robo con intimidación por parte de un conocido de la ciudad, según ha informado la Policía.



La víctima fue asaltada cuando estaba en el cajero automático realizando una operación, y fue golpeado en el pecho, conminado a que entregase todo el dinero que llevaba, mientras el agresor esgrimía una pequeña pistola y un cuchillo también de pequeñas dimensiones.

Como la víctima se negó a darle el dinero, el autor le condujo hasta su domicilio con el fin de poder consumar el robo, han indicado las mismas fuentes.



Una vez allí, el autor consiguió hacerse con el dinero de la víctima y le intimidó para que le diera más. Ésta le dijo que tenía que ir al cajero a por más dinero y aprovechó ese momento para marcharse y acudir a la comisaría a denunciar los hechos.



Los agentes que se encargaron del caso, tras realizar las primeras pesquisas, consiguieron averiguar la identidad del asaltante, a quien localizaron y detuvieron en su propio domicilio poco después.



Según había referido la víctima a los agentes, este mismo individuo le había asaltado del mismo modo el mes anterior, pero no había interpuesto denuncia por miedo a represalias.



El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Orihuela.