Ya es oficial: llega a Alicante la cadena de comida más saludable "real food" que causa furor en Madrid

Los alicantinos ya van a poder disfrutar de la comida más colorida y apetecible en la ciudad.

Así, y tras años de éxito en otras ciudades de España, Alicante se suma a la fiebre por la alimentación saludable con la llegada de Honest Greens, una de las cadenas de restauración “real food” más populares del momento.

La firma abrirá su primer local en la ciudad ocupando el espacio que hasta ahora albergaba a TGB (The Good Burger) en pleno Portal de Elche, uno de los enclaves más transitados del centro y punto de referencia para los alicantinos.

La operación forma parte del ambicioso plan de expansión de la marca, que ya cuenta con presencia consolidada en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.

Ahora, Alicante entra en su hoja de ruta como una nueva plaza estratégica en la que seguir creciendo y acercar su propuesta basada en comida saludable, ingredientes naturales y platos elaborados al momento.

El nuevo restaurante supondrá un cambio notable respecto a la oferta anterior del local. Frente al concepto de hamburguesería de TGB, Honest Greens apuesta por un modelo centrado en la alimentación consciente, con recetas que combinan verduras frescas, proteínas de calidad y opciones adaptadas a diferentes estilos de vida, desde veganos hasta deportistas.

Según las previsiones, la apertura está prevista para finales del mes de junio, lo que marcará el desembarco oficial de la marca en la provincia.

Este movimiento se enmarca en un momento de fuerte crecimiento para la compañía, que continúa ampliando su red tanto en España como en otros mercados internacionales.

La llegada de Honest Greens no solo amplía la oferta gastronómica de Alicante, sino que también refleja una tendencia cada vez más consolidada como es la demanda de opciones rápidas pero saludables.

En un entorno urbano donde el ritmo de vida exige soluciones ágiles, el concepto “real food” gana terreno como alternativa al fast food tradicional.

Con esta apertura, el Portal de Elche se prepara para vivir una nueva etapa, en la que la comida saludable será protagonista en uno de los puntos más emblemáticos del centro de la ciudad.