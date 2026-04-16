Alicante, la provincia con más migrantes, se prepara para la regularización: beneficiará principalmente a colombianos

Con un 23,3% de residentes de origen internacional, la provincia de Alicante se prepara para el impacto laboral y social de la regularización que podría beneficiar a más de medio millón de migrantes en toda España y que arranca este jueves.

Una de cada cuatro personas que viven en la provincia de Alicante es extranjera. Con un 23,3% de cuota sobre el total de habitantes, el territorio se consolida como el de mayor porcentaje de población foránea de toda España, por delante de Almería (22,7%) y Girona (21,6%).

A nivel nacional, se estima que entre 400.000 y 800.000 personas en situación irregular podrían acogerse a esta norma. Aunque no existe un dato provincial desglosado exacto de cuántas de ellas residen en la Costa Blanca, la fuerte presencia migratoria previa convierte a Alicante en uno de los escenarios donde la medida tendrá un mayor impacto.

Según datos de la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Inmigrantes (ASTI Alicante) a cierre de 2025, en la provincia ya hay empadronadas más de 464.600 personas extranjeras. De hecho, Alicante absorbe casi la mitad (el 47,9%) de toda la población foránea que reside en la Comunidad Valenciana.

Si bien Reino Unido sigue siendo la nacionalidad más numerosa en tierras alicantinas, el mapa demográfico está cambiando a gran velocidad impulsado por el crecimiento de países como Colombia, Marruecos y Ucrania.

A nivel estatal, la comunidad marroquí es la mayoritaria, pero el proceso de regularización actual beneficiará principalmente al colectivo latinoamericano.

Un reciente estudio de Funcas señala que el 90% de los posibles regularizados (unos 763.000) serían de origen latinoamericano. Los colombianos encabezan esta lista, siendo a su vez los latinos con mayor presencia tanto en España (287.000) como en Alicante (42.997). A ellos les seguirían peruanos y hondureños.

En cuanto a la información disponible relativa al continente africano, habría casi 45.000 en situación regular, con un claro dominio de marroquíes y argelinos en las cifras por encima de otras nacionalidades.

A bastante distancia se sitúan las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000), según Funcas.

Como consecuencia del anuncio de la medida, e pasado mes de febrero, los alrededores del Mercado Central de Alicante, donde se ubica el Consulado argelino, fueron escenario de largas colas durante una semana vinculadas a este proceso, lo que generó ciertas fricciones por colapso con el vecindario y los comerciantes.

La argelina es, de hecho, una de las comunidades más importantes de la capital, con unas 9.000 personas empadronadas en la ciudad y 15.000 en el conjunto de la provincia.

Motor laboral y rejuvenecimiento demográfico

El crecimiento poblacional de Alicante no se entiende hoy sin la aportación migrante. Según ASTI, la población extranjera es, de media, más joven que la autóctona, un factor clave que "ayuda a frenar el envejecimiento demográfico y aporta dinamismo a la economía y la sociedad".

El núcleo duro de esta población se sitúa en plena edad de trabajar: la franja más numerosa es la de 40 a 44 años (casi 40.000 personas), seguida de cerca por la de 35 a 39 años.

El impacto económico es evidente: los extranjeros representan ya el 15,7% de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia.

Su peso es fundamental en sectores estratégicos y de cuidados, suponiendo más de la mitad de la mano de obra en la agricultura y una de cada tres personas en el trabajo doméstico. Además, suponen el 20% del alumnado en las aulas alicantinas (uno de cada cinco estudiantes).

La radiografía sociológica también muestra claras diferencias por género según la procedencia. Las mujeres son amplia mayoría entre las personas llegadas de Ucrania (58,2%), Rusia (56,7%) y Colombia (54,2%), mientras que el perfil masculino predomina entre los ciudadanos de Argelia (60%), Marruecos (56,8%) e Italia (55,9%).

13 municipios donde los extranjeros son mayoría

La distribución en el territorio no es homogénea. Cinco grandes núcleos urbanos concentran casi la mitad de la población extranjera de la provincia, liderados por la ciudad de Alicante (69.614 residentes, el 15% de su padrón). Le siguen de cerca Torrevieja (45.572, que suponen un 47,6% de sus vecinos), Elche (32.423, un 13,4%), Orihuela (30.066, un 36,1%) y Benidorm (22.648, un 31,4%).

Sin embargo, el dato más llamativo se encuentra en las comarcas y localidades más pequeñas. Actualmente, hay 13 pueblos alicantinos donde es estadísticamente más probable cruzarse por la calle con un extranjero que con un nacional.

Rojales lidera este ranking con un 67,8% de población foránea, seguido de San Fulgencio (66,9%), Llíber (63%), Benitachell (62%) y Daya Vieja (60,5%). La lista la completan Algorfa, Alcalalí, Teulada, San Miguel de Salinas, Calp, Murla, Hondón de los Frailes y Benijófar.