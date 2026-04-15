Once meses de gestora en el PSOE en Alicante... y lo que queda: el aparato de Morant quiere el control de las listas

Se han cumplido ya 11 meses desde que la dirección nacional (autonómica) del PSPV-PSOE nombró al eldense José Antonio Amat como presidente de la gestora del partido en la ciudad de Alicante. Una situación excepcional que parece que se va a extender en el tiempo.

Todo ello, pese a que la reforma de los Estatutos del PSOE por parte de Pedro Sánchez estableció que "el mandato de una gestora no podrá prolongarse, con carácter general, más allá de 90 días". Es decir, tres meses. Tan solo debe poner "en marcha el proceso de primarias y la organización del Congreso o Asamblea para elegir a la nueva dirección".

Aunque, como también admiten las normas internas de los socialistas, la comisión ejecutiva federal puede prorrogar este mandato de forma motivada en plazos sucesivos de un máximo de otros 90 días, pero solo para "restaurar la normalidad" y siempre justificando por qué no se ha podido cumplir el plazo original", que es el caso que se aduce en Alicante.

El 15 de mayo de 2025, el que fuese el peón del exsenador Ángel Franco como secretario general local del partido, Miguel Millana, dimitió de su cargo por desavenencias con su mentor. Apenas unas semanas después fue nombrado como presidente de la gestora local del partido Amat, "hombre fuerte" del secretario general provincial, Rubén Alfaro (alcalde de Elda), a su vez alineado con la secretaria general autonómica, Diana Morant (también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez).

Militantes del PSOE de Alicante han recurrido varias veces tanto a la sede autonómica del partido como a la federal pidiendo que se acabe este "periodo de excepcionalidad" y que puedan ser ellos los que elijan tanto a sus cargos en la estructura local socialista como en las listas que han de elaborarse a partir de otoño, con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

Desde ambas instancias les han negado esta posibilidad, aduciendo el carácter especial de la crisis interna por la que pasa el partido en la ciudad. No obstante, el gran escollo que suponía el férreo control de Franco sobre la militancia que justificó la decisión de dimisión de Millana, parece tan desactivado como cerrada lleva la sede de la calle Pintor Gisbert.

Candidatura autonómica

Pese a que en las últimas semanas se especula mucho con la posibilidad de que finalmente la ministra Diana Morant no sea la candidata del PSPV-PSOE a las elecciones autonómicas por su escaso tirón electoral, y tras el nombramiento de Arcadi España como ministro, desde la provincia de Alicante dan por segura la primera opción.

Cambiar a estas alturas de candidata autonómica, pese a las encuestas que dicen que no ha logrado sacar ventaja especialmente en la provincia de Valencia donde el PP está más flojo desde la dana de 2024, sería para Pedro Sánchez desdecirse de un plan que de un modo u otro le está funcionando en todas las autonomías. Presentar a sus ministros, gente de su estricta confianza, para mantener el control territorial del partido por si consigue remontar y volver a ganar las elecciones generales.

Perder las autonómicas en Extremadura, Aragón, Andalucía, Murcia o Comunitat Valenciana es un mal menor, que en cualquier caso quedaría amortizado con la pérdida de las elecciones generales. La política de "tierra quemada" llevaría al PSOE a un cataclismo, pero ya no tendría que "salvarlo" el propio Sánchez, sino quien viniera detrás. Perder las autonómicas y ganar las generales no sería tan mal resultado si en cada territorio tiene a quien controle a la militancia.

Candidatura local

Otra cosa son las candidaturas locales, en las que Diana Morant y los suyos quieren tener la última palabra. Sobre todo allí donde puede, que es Alicante con Alfaro en la provincial, ya que en Valencia el secretario general, Carlos Fernández Bielsa, hace tiempo que va "por libre". De hecho, las apariciones de la ministra en la Comunidad suelen producirse en la provincia de Alicante, donde controla el aparato.

En concreto, en la ciudad de Alicante se plantea un problema. En las últimas elecciones la candidata, exconsellera de Sanidad de Ximo Puig y exalcaldesa de Sax, Ana Barceló, perdió varios concejales, quedándose en su suelo electoral de 8 ediles. Fueron unos comicios en los que ni el sector de Ángel Franco (la "minoría mayoritaria") ni el sector de los renovadores, con María José Adsuar al frente, se sintieron integrados y muy posiblemente "bajaron los brazos".

Y lo mismo puede suceder ahora. Incluso peor, porque ya hay rumores sobre sondeos que dan al PSOE alicantino apenas cinco concejales en 2027. Las guerras internas entre el grupo municipal y el partido, la anodina política de Barceló frente a Luis Barcala, siempre a remolque de la prensa, la dimisión de Millana y la desactivación de las tradicionales "familias" pueden derivar mucho más voto hacia Compromís.

Su portavoz, Rafa Mas, está haciendo una oposición mucho más eficaz que la socialista. Incluso una oposición constructiva cuando toca por interés general, como cuando pactó con el PP de Barcala la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública. Si a eso se le une el posible pacto general a la izquierda del socialismo (nacionalistas con EU, Sumar, Podemos y grupos menores), sería el cóctel perfecto para el batacazo del PSOE en las municipales.

Además de Barceló hay quien piensa en el diputado autonómico José Díaz como alternativa. Pero lo cierto es que se trata de un desconocido en el ambiente político, social y económico de la ciudad. Se supo de él por primera vez como abogado del exalcalde socialista Gabriel Echávarri y la actividad en las Cortes Valencianas queda muy lejos de las calles de Alicante.

Cuando dimitió Millana fueron muchos los militantes que pensaron en que María José Adsuar, quien le disputó las primarias para los comicios de 2023 a Barceló, podría tener mucho más protagonismo. Pero lo cierto es que la gestora no ha contado para nada con los tradicionales adversarios de Franco en su intento por debilitarle. De hecho, Adsuar se fue a trabajar a Dénia pero podría volver a encabezar el proyecto renovador del PSOE si se le pide, comentan desde su sector.

En las últimas semanas, desde Valencia, se ha lanzado de nuevo el nombre de Ángel Luna (actual Síndic de Greuges y exalcalde de la ciudad entre 1991 y 1995) para encabezar un proyecto que ilusione al progresismo alicantino. Fue elegido formalmente por las Cortes Valencianas en noviembre de 2019 (tras un periodo en funciones) para un mandato de cinco años, el cual fue posteriormente ajustado por cambios normativos. Y su mandato expira en diciembre de este año. Otra cosa es que después de este cargo quiera volver a presentarse a unas elecciones en las que perder frente a una mayoría de PP y Vox.