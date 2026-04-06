La Guardia Civil detiene en Polop (Alicante) a un fugitivo reclamado por Moldavia por tráfico de drogas

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 30 años sobre el que recaía una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades de Moldavia, con penas pendientes de hasta 15 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 4 de marzo, durante un dispositivo operativo de control establecido en el municipio de Polop. En el transcurso del mismo, los agentes dieron el alto a un vehículo ocupado por tres varones.

Tras un primer intercambio de palabras con el conductor, los agentes detectaron respuestas incoherentes, lo que despertó sus sospechas y motivó una identificación más exhaustiva de todos los ocupantes.

Durante dicha identificación, uno de los pasajeros, que viajaba en la parte trasera del vehículo, presentó una carta de identidad búlgara que los agentes lograron identificar como falsa mediante diversas técnicas de verificación.

Posteriormente, el mismo individuo facilitó nueva documentación, consistente en un Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea (CERCU) y una imagen de un supuesto pasaporte búlgaro, cuya autenticidad también generó dudas.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Tras la detención, se iniciaron gestiones con distintas unidades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de determinar la verdadera identidad del detenido.

Estas actuaciones permitieron confirmar que toda la documentación aportada era falsa o había sido obtenida a partir de documentación fraudulenta.

Finalmente, los agentes lograron identificar plenamente al individuo, constatando que se trataba de un fugitivo moldavo reclamado por las autoridades de su país.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villajoyosa, que decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza, a la espera de su entrega a las autoridades moldavas.

La detención ha sido llevada a cabo por el Grupo de Apoyo de la Compañía de Calpe contando con el apoyo del Puesto Principal de Altea para la instrucción de diligencias.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado detener a un miembro de una organización criminal moldava que, según las investigaciones, se encontraba asentándose en territorio nacional desde hace al menos seis años.



