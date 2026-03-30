Ya es oficial: TRAM d’Alacant amplía el horario nocturno de algunas líneas con motivo de la Semana Santa

TRAM d’Alacant refuerza su servicio con motivo de la Semana Santa y ampliará los horarios de varias de sus líneas entre el miércoles 1 y el viernes 3 de abril.

En concreto, las Líneas 2 (Luceros-Sant Vicent del Raspeig), 3 (Luceros-El Campello) y 4 (Luceros-Plaza La Coruña) ofrecerán más circulaciones para facilitar los desplazamientos durante los días de mayor afluencia en la ciudad.

El gerente de Ferrocarils de la Generalitat (FGV), Alfonso Novo, confirma este refuerzo con el objetivo de impulsar el uso del transporte público frente al vehículo privado. La medida busca ofrecer una alternativa ágil y cómoda para quienes acuden a Alicante a disfrutar de las procesiones, en un contexto marcado por cortes de tráfico y dificultades de aparcamiento.

Además, la Línea 1 (Luceros-Benidorm) también introduce cambios en su operativa. Los últimos trenes que parten desde Benidorm prolongan su recorrido hasta Luceros, en lugar de finalizar en Poble Espanyol como es habitual, aunque realizarán parada facultativa en todos los apeaderos excepto Sangueta.

En total, TRAM d’Alacant habilitará 57 tranvías especiales en las tres jornadas, aparte de la citada prolongación del recorrido de tres convoyes de la Línea 1.

Los próximos días 1, 2 y 3 del próximo mes, además de los tranvías del servicio ordinario que presta FGV, se habilitarán 13 circulaciones extraordinarias de la Línea 2 desde Luceros hasta Sant Vicent del Raspeig desde las 22.39 hasta las 02.24 horas, y otras 13 en el trayecto inverso desde las 23.09 a las 2.54 horas.

En la Línea 3, los 12 servicios especiales de Luceros hacia El Campello comenzarán a las 23.19 y concluirán a las 3.39 horas, mientras que los tres desde El Campello hacia la capital se iniciarán a las 22.10 y terminarán a las 23.10 horas.

En la Línea 4, las ocho unidades programadas comenzarán su servicio desde Luceros hacia Plaza La Coruña a las 22.59 y cesarán su actividad a las 2.29 horas, mientras que en el recorrido contrario serán otros ocho desde las 23.30 hasta las 3.00 horas.

En cuanto a la Línea 1, los trenes que prolongarán su recorrido hasta Luceros serán los que partan de Benidorm a las 22.35, 22.55 y 23.25 horas.

De esta forma, TRAM d’Alacant quiere que los habitantes y turistas de Alicante puedan utilizar sus servicios y evitar atascos y problemas de aparcamiento por la afluencia de público durante estos días y por los diferentes cortes de tráfico que se producen en las principales calles y avenidas de la capital alicantina.