Un bebé resulta herido tras ser mordido por un perro en Pinoso y lo trasladan al hospital

Un helicóptero medicalizado de la Generalitat, en imagen de archivo.

Un bebé ha resultado herido tras haber sufrido una mordedura de perro en el municipio alicantino de Pinoso y ha sido trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante, según fuentes sanitarias consultadas por Europa Press.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en esta localidad y efectivos sanitarios, tras recibir el aviso del suceso, trasladaron al menor en helicóptero medicalizado al centro hospitalario de la capital provincial.

Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que el perro mordió a este bebé ni más información sobre los hechos.

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