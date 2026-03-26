La nueva experiencia para fomentar el turismo sostenible en Tabarca por 50 euros: "Una inmersión por el patrimonio "

Quien haya pasado alguna vez la tarde en Tabarca sabe que la isla cambia de piel cuando se marchan las últimas golondrinas de turistas.

Entonces se entiende mejor por qué el albergue de la isla, donde hasta hace poco dormían a la carrera bomberos y policías "con ventiladores" para aguantar los días fuertes de verano, necesitaba otra vida.

Ahora, ese mismo espacio abre como albergue turístico y centro de experiencias culturales, educativas y medioambientales, gestionado por Esatur, la empresa que ya ha convertido el castillo de Santa Bárbara en un pequeño parque de historias frente al mar.

La reapertura llega con literas remozadas, aire acondicionado, wifi por satélite y una apuesta decidida por algo que en Tabarca escasea como son las camas disponibles fuera de agosto.

El objetivo, en este sentido, se centra en desestacionalizar, diversificar la oferta y demostrar que en la primera reserva marina de España hay muchas más razones para quedarse a dormir que el último barco de vuelta.

No solo dormir

La primera frase que se escucha en la presentación lo resume todo: "Aquí no se viene solo a dormir".

La pernocta incluye siempre visita guiada al CEAM y a la isla, una charla de sensibilización ambiental y un pequeño desayuno "de refugio": chocolate, galletas, pan con mantequilla y mermelada.

El nuevo albergue con el equipo de Esatur. Laurine Maurice

A partir de ahí, la experiencia se construye a base de actividades como snorkel en la reserva marina, rutas interpretativas por el casco amurallado, talleres gastronómicos con alioli en directo, catas de vino de Alicante o noches de estrellas en Punta Falcón con telescopios y mantas.

Los precios quieren ser comprensibles para familias y grupos. Así, los escolares tienen tarifas bonificadas a partir de 35 euros por persona con actividades, mientras que el paquete básico para adultos, con pernocta, desayuno y visita, se sitúa en 50 euros, bajando hasta los 40 cuando se llena el albergue con grupos de unas veinte personas.

Grupos a medida

El CEAM Tabarca nace con dos almas bien diferenciadas. Por un lado, los grupos organizados: escolares, universitarios, asociaciones, empresas que buscan un team building distinto y hasta AMPAs que ya han reservado todos los fines de semana de mayo.

Para ellos, la reserva se tramita por teléfono y la estancia se diseña "a la carta": de la visita básica a las experiencias marinas, pasando por calderos tabarquinos, talleres de cocina saludable para cenas de otoño o programas específicos de cambio climático y biodiversidad.

Por otro lado, está el viajero individual o el grupo pequeño de amigas y amigos que quiere simplemente "venir a la isla y quedarse".

Quien reserve una cama a través de las plataformas online encontrará siempre ese mínimo común denominador que consiste en dormir, aprender y mirar el Mediterráneo de otra manera.

La única condición es que nunca estarán completamente solos, pues al menos una persona de Esatur pernocta también en el albergue, como ocurre con los monitores que acompañan a los colegios.

La idea es garantizar seguridad, acompañamiento y continuidad en el relato de lo que aquí se viene a conocer.

Piedra agua escasa y coral

La programación interpretativa se apoya en un relato histórico y natural que va bastante más allá de la postal de calas turquesas.

En los recorridos guiados se habla de pozos que en realidad son aljibes, de buques cisterna que trajeron agua hasta los años ochenta y de la primera conducción submarina de España para abastecer a una isla que vivió siglos pendiente del cielo y de las mareas.

Y, por supuesto, de la almadraba de atún rojo, de la presión de la pesca de arrastre y de cómo este entorno acabó siendo la reserva marina que hoy se toma como modelo en otros rincones del Mediterráneo.

Y es que aquí la educación ambiental aquí no es un añadido, sino el hilo que cose la experiencia turística con la responsabilidad de habitar un espacio frágil.

El caldero del restaurante Casa Ramos. Laurine Maurice

Otra de las actividades también muy recomendadas desde Esatur es la de probar el auténtico caldero de la isla, un plato tradicional que se puede degustar en locales como el restaurante Casa Ramos.

Laboratorio de turismo sostenible

La reapertura oficial, este 25 de marzo de 2026, ha reunido en la isla al CEO de Esatur, Jorge Rodríguez, al jefe de Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante, Juan Luis Beresaluze, y al director del Museo Nueva Tabarca, Chema Pérez Burgos.

Sobre la mesa, más que un nuevo alojamiento, se ha presentado un laboratorio de turismo sostenible que se probará a base de ensayo, error y escucha: snorkel al atardecer si funciona mejor que por la mañana, más talleres de alioli si las familias lo piden, catas de vino contadas como "acto cultural" y no solo como consumo.

El calendario arranca con una apertura de fines de semana entre abril y junio, y actividad diaria de junio a septiembre, con margen para grupos concertados fuera de temporada.