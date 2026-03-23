Ya es oficial: la Diputación activa ayudas para los clubes deportivos de Alicante por valor de 860.000 euros

La Diputación de Alicante refuerza su apuesta por el deporte provincial con una nueva inyección económica que alcanza los 860.000 euros. La institución activa cuatro líneas de ayudas dirigidas a sostener la actividad de los clubes y fomentar su crecimiento en distintos ámbitos.

El objetivo es claro: garantizar la continuidad de las entidades deportivas en un contexto marcado por el incremento de costes y las dificultades de financiación. Desde el organismo provincial insisten en el papel clave que desempeñan estos clubes más allá de la competición.

"Nuestro compromiso con las entidades deportivas del territorio es absoluto. Somos conscientes de su influencia en el desarrollo físico, mental y social de las personas, pero también de las dificultades económicas a las que se enfrentan. Por ello, a lo largo del año, son numerosas las convocatorias que impulsamos para garantizar su continuidad y crecimiento", ha señalado el diputado responsable del área, Bernabé Cano.

Apoyo al deporte

Una de las principales líneas de actuación se centra en los equipos senior, tanto masculinos como femeninos, que compiten en ligas nacionales o europeas. Para este fin, la Diputación destina 400.000 euros durante 2026.

Las bases de esta convocatoria ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, con el plazo de solicitudes abierto hasta el próximo 7 de abril. Con esta medida, se busca aliviar la carga económica que supone competir al más alto nivel.

En paralelo, la institución reserva 310.000 euros para respaldar la actividad ordinaria de los clubes. Esta línea contempla tanto la organización de iniciativas deportivas como la participación en competiciones federadas oficiales.

Se trata de una ayuda clave para el día a día de muchas entidades, que dependen en gran medida de este tipo de apoyos para mantener su estructura y programación.

Deporte inclusivo

El paquete de ayudas también pone el foco en el deporte como herramienta social. Para ello, se habilitan 80.000 euros destinados a proyectos vinculados a la salud, la igualdad y el deporte adaptado.

Esta partida busca reforzar el trabajo de clubes que promueven la inclusión de personas con discapacidad física, intelectual o psíquica, ampliando así el alcance del deporte en la provincia.

El plazo para solicitar estas dos líneas finaliza el próximo 2 de abril.

Por último, la Diputación destina 70.000 euros al fomento de los deportes náuticos, una disciplina con fuerte arraigo en la provincia.

Las ayudas cubrirán la organización de competiciones oficiales, la participación en eventos de distinto ámbito y el desarrollo de cursos de formación. El plazo de inscripción en este caso se extiende hasta el 7 de abril.