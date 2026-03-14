Compromís solicita que la Sindicatura de Cuentas audite las ayudas a la Cámara de Comercio de Alicante

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, tras su puesta en libertad. EFE / Pablo Miranzo

Compromís ha anunciado que la formación reclamará en Les Corts a través de una proposición no de ley que la Sindicatura de Cuentas fiscalice a la Cámara de Comercio de Alicante durante el periodo 2022-2025, procedimiento que no realiza desde 2021, según destaca la formación.

De igual manera, piden la intervención del Consell de Transparencia en la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento en las obligaciones legales de la entidad a la hora de mantener una publicidad activa sobre sus cuentas.

A través de un comunicado, la formación ha anunciado la medida tras la detención del presidente de la entidad, Carlos Baño, este pasado viernes en una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en municipios de la provincia.

Para la coalición, la detención de Baño, "aunque se enmarque dentro del ámbito de Facpyme, pone sospechas sobre su administración de la Cámara de Comercio, ocupación en la que el empresario acumula más de una polémica".

Según relata la formación, entre esas polémicas "se encuentran la construcción sin licencia de obra de una nueva sede para la cámara mediante una subvención a dedo concedida por Mazón siendo todavía presidente de la Generalitat o reiterados incumplimientos en materia de Transparencia".

Para Compromís, "el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha de tomar cartas en el asunto" y aseguran que "forzarán una auditoria integral de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cámara de Comercio que dirige Baño".

La portavoz adjunta de los valencianistas en Les Corts, Aitana Mas, ha comentado que, "en el caso de los Bono Comercio, no solo lo dijimos y avisamos en su día en la Diputación de Alicante; es que viene siendo la tónica del Partido Popular cuando gobierna".

"En este caso fue Carlos Mazón desde la Diputación y hemos visto como ese amiguismo ha seguido con Mazón en la Generalitat. Por tanto, pedimos explicaciones al gobierno, hay que poner luz y taquígrafos en los años que Carlos Baño ha presidido la entidad", ha enfatizado.

"Fiscalización integral"

A su juicio, "la Cámara incumple la ley de Transparencia y ofrece más sombras que luces en cuanto al uso del dinero público".

Por ello, desde Compromís piden "una auditoría, una fiscalización integral de las cuentas y saber cómo y en qué se ha gastado Baño el dinero que la Generalitat Valenciana le ingresa".

Mas ha explicado a su vez que la proposición no de ley se basa en activar el artículo 15 de la ley de la sindicatura, que "establece que por acuerdo plenario se la puede instar a hacer un control de las cuentas de cualquier organismo de la Generalitat o cualquier corporación de derecho público".

"La sindicatura de Cuentas no ha fiscalizado ninguno de los años posteriores a 2021 con respecto a las cámaras de comercio y vamos a solicitar que se haga para el periodo 2022-2025, que son los años en los que en este caso Carlos Baño ha presidido la cámara de comercio de Alicante", ha apuntado.