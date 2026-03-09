Luis Villanueva, experto en marketing: "Hemos aumentado un 37% la facturación de una clínica estética en solo un año"

El CEO de Grupo Webpositer, Luis Villanueva, detalló de forma clara la estrategia que llevó a una empresa a incrementar su facturación en solo un año.

El marketing digital ha dejado de ser una cuestión de visibilidad para convertirse en una auténtica palanca de negocio.

Así lo explica Luis Villanueva, cofundador de Webpositer, tras liderar la transformación digital de una empresa que disparó sus ventas en solo un año: "Hemos aumentado un 37% la facturación de una clínica estética".

Aunque el crecimiento económico es el dato más llamativo, el verdadero valor del proyecto está en cómo se construyó un sistema digital sólido, rentable y preparado para escalar.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

Antes de analizar el caso en sí, conviene conocer a Villanueva y su agencia, Webpositer, que colabora con marcas de primer nivel como Druni, Topuria, Meliá Hotels International y Grupo Planeta, y que recientemente fue nominada por Marketing4eCommerce como "Mejor Agencia SEO de España".

Este reconocimiento no solo refuerza su posicionamiento dentro del sector, sino que también ayuda a contextualizar el alcance del caso, demostrando su experiencia y capacidad para generar resultados significativos en proyectos de alto impacto.

Un punto de partida sin base digital

Cuando la clínica llegó a la agencia, la situación digital era muy limitada. Tal y como reconoce el propio Luis Villanueva, "en julio de 2024, la clínica llegó a nosotros con una web que apenas generaba visibilidad".

A nivel local, su presencia era prácticamente inexistente y la arquitectura del sitio no estaba preparada para crecer. "No aparecían para búsquedas locales importantes y su estructura web no permitía escalar tráfico ni captar leads", señala el experto.

Más allá del posicionamiento web, el principal problema era la ausencia de un sistema digital, ya que no había mecanismos claros para convertir las visitas en oportunidades de negocio.

"Tampoco existía ningún sistema de captación: ni lead magnets, ni automatizaciones, ni una estrategia de emails activa", afirma Luis.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

Con el fin de tomar decisiones acertadas, el equipo inició un análisis de viabilidad. "Antes de implementar ningún cambio, necesitábamos saber si el proyecto era escalable, rentable y sostenible a medio plazo", señala el empresario.

De esta forma, la pregunta clave era directa: "¿Puede la clínica crecer sin depender exclusivamente del canal físico?".

Al analizar la situación, el diagnóstico no dejaba lugar a dudas. Entre los principales problemas detectados figuraban una "visibilidad SEO local prácticamente nula", una "arquitectura web ineficiente y no transaccional" y una "conversión muy baja y sin trazabilidad digital".

Frente a estos problemas, la conclusión fue clara y explícita: "¿Era esto escalable tal como estaba? No".

A partir de ese punto, la estrategia se centró en redefinir el papel del canal digital dentro del negocio. No se trataba simplemente de sumar visitas sin un objetivo claro, sino de crear un sistema capaz de generar resultados.

"La empresa no necesitaba más visibilidad. Necesitaba visibilidad rentable, local, y preparada para convertir", resume Luis Villanueva.

Conversión, estacionalidad y captación

El rediseño de la arquitectura web y la mejora de la experiencia de usuario fueron claves en este proceso, con el objetivo de facilitar la reserva de servicios y eliminar fricciones. Como señala Luis Villanueva, "el tráfico sin conversión no genera negocio".

La estrategia se completó con un plan de contenidos alineado con la estacionalidad del sector y campañas de email marketing orientadas a usuarios con intención real, lo que permitió transformar una web sin impacto en un canal estable de captación.

Luis Villanueva, CEO de Webpositer

Los resultados comenzaron a consolidarse en pocos meses. Según analiza el experto, la clínica consiguió "más de un 372% de conversión en páginas de servicios" y un crecimiento notable del tráfico cualificado.

Más allá de las cifras, el cambio fue estructural: "Pasaron de tener una web sin estructura ni resultados… a construir un sistema digital que atrae, posiciona y convierte cada semana".

Este caso demuestra que, con una estrategia bien planteada, el marketing digital puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento para cualquier negocio de servicios.