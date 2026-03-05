Detenidos tras prender fuego a dos coches relacionados con una misma persona en garajes comunitarios de Alicante

El humo saliendo de uno de los garajes.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han arrestado a dos jóvenes de 24 años como presuntos responsables de dos incendios intencionados en garajes comunitarios de Novelda y Petrer.

Los hechos, investigados en el marco de la operación Delator-Fugato, pusieron en grave riesgo la seguridad de los vecinos de ambos edificios.

Los incendios ocurrieron la tarde del 30 de diciembre. El primero se declaró en un vehículo estacionado dentro de un garaje en Novelda; minutos después, otro coche ardía en un inmueble de Petrer.

En ambos casos se utilizó un acelerante inflamable para avivar las llamas, lo que generó una gran acumulación de humo en espacios cerrados y obligó a una rápida intervención de los bomberos.

Pese a la peligrosidad de la situación, no hubo heridos, aunque sí importantes daños materiales por los que las comunidades afectadas presentaron denuncia.

La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Brigada de Policía Judicial de Elda-Petrer y el Área de Investigación de la Guardia Civil de Novelda, permitió determinar que ambos incendios estaban dirigidos contra la misma persona, titular de uno de los vehículos y usuaria habitual del otro.

Las inspecciones oculares también revelaron actos vandálicos recientes en los garajes, con pintadas en las instalaciones.

Tras analizar el modus operandi y reunir pruebas suficientes, los agentes identificaron al presunto autor material y a su cómplice, quien habría facilitado los desplazamientos en coche hasta los lugares de los hechos. Ambos fueron detenidos el 9 de febrero en Elda y se les imputan dos delitos de incendio.

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su libertad con medidas cautelares mientras continúa el proceso.

