El bonito rincón donde más ha crecido la población en Alicante: 300 vecinos nuevos y el paraíso de los universitarios

Más allá de las grandes ciudades, existen pequeñas localidades que crecen cada año debido a varios atractivos de todo tipo.

Desde la presencia de colegios, institutos, centros médicos y ofertas de ocio, quien está pensando mudarse a otra localidad mira de cerca todos los servicios que ésta dispone antes de dar el paso.

En este sentido, en la provincia de Alicante son muchos los municipios que crecen año tras año debido a la llegada de nuevos vecinos.

San Vicente del Raspeig es uno de ellos. La localidad ya roza los 60.300 habitantes y se ha consolidado como uno de los municipios que más crece de la provincia de Alicante.

En el último año con datos oficiales, el padrón ha ganado 306 nuevos vecinos, un incremento que devuelve al municipio al ritmo de crecimiento previo a 2023, tras varios ejercicios encadenando subidas anuales de varios cientos de personas. El Ayuntamiento presume de haber superado por primera vez la barrera de los 60.000 empadronados, una cifra simbólica que lo mantiene entre las localidades más pobladas de la provincia.

Ese crecimiento no se explica solo por la cercanía a Alicante, sino por la sensación de ciudad cómoda para vivir, con servicios propios y una identidad muy marcada. Quien llega encuentra comercio de barrio, restauración, zonas verdes y una vida social que va mucho más allá de la etiqueta de "ciudad dormitorio" que arrastró durante años.

La ciudad universitaria

El corazón del San Vicente actual late al ritmo del campus principal de la Universidad de Alicante, situado dentro del término municipal y convertido en su gran sello de identidad.

El campus, diseñado con una fuerte presencia de espacios verdes, paseos arbolados y edificios premiados por su arquitectura, funciona casi como un gran parque abierto que usan tanto estudiantes como vecinos.

Cada curso reúne a decenas de miles de universitarios, incluidos muchos Erasmus, que encuentran aquí un municipio tranquilo pero con un ambiente joven y dinámico.

La condición de ciudad universitaria se nota en las calles, llenas de pisos compartidos, residencias, bares con menús para estudiantes y una agenda continua de actividades culturales. Las asociaciones estudiantiles, como ESN en el entorno de la UA, animan las tardes con planes, viajes y eventos que convierten a San Vicente en uno de los grandes polos estudiantiles del sureste peninsular.

Conectado a la capital

Apenas siete kilómetros separan el centro de San Vicente del de Alicante, una distancia que se salva en pocos minutos en coche, TRAM o autobús metropolitano. La localidad está conectada con la capital y con la playa de San Juan por tranvía, además de contar con accesos directos a las grandes autovías A‑70 y AP‑7 y buena salida hacia el aeropuerto de Alicante-Elche.

Eso permite trabajar o estudiar en Alicante, ir a la playa o al centro en poco tiempo y, al mismo tiempo, regresar a una ciudad menos saturada y más manejable en el día a día.

Lejos de ser un simple apéndice urbano, San Vicente ha consolidado una red propia de equipamientos y servicios. Dispone de modernas instalaciones deportivas, centros culturales como el Teatro Castelar y parques como Lo Torrent o Juan Pablo II, que dan aire y zonas de paseo a un municipio cada vez más denso.