La huelga de trenes provoca retrasos y cancelaciones en Alicante hasta el miércoles

Andenes de la estación de tren de Alicante, en imagen de archivo.

La huelga de los trabajadores ferroviarios provoca retrasos y cancelaciones en Alicante este lunes que se extenderán hasta el miércoles 11 de febrero con motivo de exigir la mejora del servicio y un cambio estructural en la seguridad.

Los trabajadores están convocados por los sindicatos del sector a secundar tres jornadas de huelga de 24 horas a partir de esta madrugada tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Para la huelga del 9, 10 y 11 de febrero, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado en el 73 % los servicios mínimos de trenes de alta velocidad.

En cuanto a los trenes de Cercanías, se establecen servicios mínimos en función de diferentes franjas horarias, siendo del 75 % en horario punta y del 50% el resto del día.

Estos límites se refieren a todo el ámbito nacional, salvo para Cataluña y País Vasco, que las determinan sus respectivos gobiernos.

En los trenes de Mercancías los servicios mínimos serán del 21 %, mientras que en Media Distancia serán del 65 %, según la resolución de la Secretaría de Estado de este Departamento.

La huelga está convocada por las organizaciones mayoritarias -Semaf, CCOO y UGT-, así como CGT, SCF, SF y Alferro para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

La gran mayoría de los pasajeros afectados por la huelga que se inicia este lunes son los que cogen un tren de Cercanías para ir a trabajar o estudiar.

Se trata de un servicio que a diario usan miles de alicantinos y 1,1 millones de viajeros en España a través de 3.500 circulaciones, según datos de la Secretaría de Estado de Transportes.

En Media Distancia, se calcula que casi 70.000 viajeros se verán afectados al día en el país. En total, 683 servicios no serán prestados.

En alta velocidad, Renfe, Iryo y Ouigo ya han cancelado hasta 350 trenes. Sólo en Renfe se calcula que al día usan el AVE 124.000 viajeros. En el caso de Ouigo la afectación asciende a 45.000 personas.

En Mercancías, cerca de 274 circulaciones se verán afectadas de forma diaria. Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail son las empresas que se verán afectadas.