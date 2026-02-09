Las Colinas Golf & Country Club celebra su 15º aniversario con eventos deportivos, gastronómicos y solidarios

Inaugurado el 26 de marzo de 2011, Las Colinas Golf & Country Club cumple quince años convertido en un referente del turismo residencial y deportivo de alta gama.

Desde sus inicios, el complejo —diseñado en torno al campo de golf de 18 hoyos proyectado por el reconocido arquitecto Cabell B. Robinson— ha mantenido una firme apuesta por la excelencia, la sostenibilidad y la integración con el entorno natural. Hoy celebra su trayectoria consolidado como uno de los mejores resorts de España y Europa, respaldado por numerosos premios internacionales.

Para conmemorar su 15º aniversario, el club ha preparado un completo programa anual con propuestas que combinan deporte, alta cocina, cultura y solidaridad. Entre ellas sobresale el Torneo de Golf 15 Aniversario, que tendrá lugar el 1 de agosto, y la quinta edición del ya clásico Las Colinas Trophy, programado para el 5 y 6 de diciembre.

La agenda deportiva incluirá además el Torneo de Pickleball 15 Aniversario, previsto para el 27 de junio en el Racquet Club, una disciplina incorporada por Las Colinas en 2025 y que ha despertado un gran interés entre los residentes y visitantes.

En el ámbito gastronómico, el restaurante il Palco acogerá tres experiencias culinarias únicas con reconocidos chefs invitados.

El 10 de marzo, Ferdinando Bernardi, del restaurante Casa Bernardi (una estrella Michelin), ofrecerá un exclusivo menú degustación. Le seguirán el 14 de abril el “Menú a Cuatro Manos”, con la colaboración de Alejandro Ibáñez (restaurante Barahonda, una estrella Michelin) y José Dolera, chef residente del resort; y el 20 de mayo será el turno del italiano Fabio Morisi, asesor gastronómico de il Palco.

La vertiente solidaria también estará muy presente. En junio se celebrará el I Torneo Solidario de Pickleball en beneficio de ADIS, y los días 12 y 13 de septiembre el resort acogerá el Campeonato de España de Golf de la FEDDI, dirigido a deportistas con discapacidad intelectual.

La sostenibilidad continúa siendo una seña de identidad de Las Colinas. El complejo mantiene una gestión responsable de sus zonas verdes y campo de golf, con medidas de eficiencia hídrica, movilidad eléctrica y protección paisajística.

“Cumplir 15 años es motivo de orgullo, pero también un compromiso renovado con la comunidad de residentes y visitantes que forman parte de este proyecto. Desde el principio, Las Colinas nació con la idea de crear no solo un destino, sino un mundo aparte basado en la excelencia y el bienestar”, afirma Javier Rodríguez, Director de Operaciones.

El resort sigue evolucionando con nuevas promociones residenciales, siempre respetuosas con su entorno. Galardonado en múltiples ocasiones en los World Travel Awards y World Golf Awards, su campo figura entre los 100 mejores de Europa, y su oferta gastronómica —con los restaurantes il Palco, unik y umawa, además del WOW Beach Club— refuerza su prestigio como espacio para eventos y experiencias de primer nivel.

En estos quince años, Las Colinas Golf & Country Club también ha destacado por su compromiso social: desde la creación de una escuela inclusiva de fútbol junto a la Fundación Real Madrid, hasta su apoyo a asociaciones locales como AFA Torrevieja y ADIS. Además, es el primer resort de golf de España con la certificación Espacio Cerebroprotegido, lo que garantiza la formación de su personal ante posibles emergencias médicas.