Detenido en Alicante un hombre reclamado por Kirguistán por un delito de lesiones

Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Alicante a un hombre de 45 años sobre el que recaía una Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades de Kirguistán por un delito de lesiones.

La detención se produjo cuando una patrulla de seguridad ciudadana identificó al individuo en la vía pública. Al realizar las comprobaciones pertinentes en las bases de datos policiales, los agentes confirmaron que existía una orden de búsqueda internacional en vigor desde noviembre del presente año, dictada por Kirguistán.

Según la información recabada, los hechos por los que era reclamado ocurrieron en 2023 en la ciudad kirguisa de Shopokov, donde el detenido habría participado en una pelea con otro hombre, a quien propinó varios golpes causándole heridas graves. Por estos hechos, podría enfrentarse a una condena máxima de cinco años de prisión.

Tras realizar las correspondientes diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, encargado de gestionar el proceso de extradición solicitado por las autoridades kirguisas.

