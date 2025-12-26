El Seprona descubre 112 kg de gamba roja pescada y vendida de forma ilegal en Santa Pola

El Seprona de la Guardia Civil ha descubierto 112 kg de gamba roja pescada, almacenada y vendida de forma ilegal en Santa Pola.

El responsable es un hombre español de 49 años dueño de un buque de pesca al que se le ha denunciado por diversas infracciones cometidas en la captura, comercialización, trazabilidad, etiquetado y control ambiental de gamba roja.

La incautación se produjo el pasado 5 de diciembre durante una inspección rutinaria en las inmediaciones del puerto de Santa Pola.

Los responsables fueron descubiertos cuando los agentes del Seprona, en el casco urbano de la localidad, localizaron a dos personas adquiriendo producto en un almacén en el que el propietario tenía una gran cantidad de gamba roja que no cumplía con los requisitos establecidos para su correcta comercialización, de manera

Por ello, realizaron "una inspección exhaustiva del local, comprobando que el propietario del almacén era también responsable de un buque pesquero", explica la Guardia Civil.

Durante la inspección, fueron halladas diversas cajas de gamba roja, parte de ella fresca, y otro tanto congelada, que incumplían la normativa en vigor por múltiples factores.

Entre ellos, el no haber sido presentadas a primera venta en la lonja; no haber sido declaradas en el diario de a bordo; por carecer de etiquetado; y carecer de trazabilidad, entre otras. Además, el responsable del almacén, tampoco pudo acreditar tener autorización para almacenar este tipo de productos.

Por estos hechos, se han tramitado los correspondientes expedientes sancionadores que han sido remitidos a la Sección de Pesca Marítima de la Consellería, al Área de Salud Pública y al Ayuntamiento de Santa Pola.

Mientras que la gamba roja ha sido inmovilizada y ha quedado a disposición de las autoridades competentes.

La Guardia Civil advierte de que durante las festividades navideñas hay que estar más alerta por "el aumento considerable del comercio de determinados productos cuyo precio, además, a veces también es mayor".

"Desde la Guardia Civil se recomienda ser cautos durante la compra y comprobar el etiquetado de los productos verificando que estén claramente especificadas las condiciones de conservación y fechas de consumo preferente. Asimismo, se recomienda acudir a los establecimientos habituales o de confianza y sospechar de puestos improvisados y de precios excesivamente altos", explican.