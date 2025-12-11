El profesorado de la Comunitat exige mejoras salariales y laborales en una huelga que marca el inicio de un ciclo de protestas

Manifestación en Alicante con motivo de la jornada de huelga en Educación en la Comunitat Valenciana.

La huelga educativa convocada este jueves por los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT ha sacado a la calle a miles de docentes en València, Alicante y Castellón para exigir al nuevo Gobierno valenciano una negociación “real y urgente” que aborde la pérdida de poder adquisitivo y las condiciones laborales del profesorado.

La jornada ha incluido manifestaciones en las tres capitales y concentraciones en varias comarcas, en una protesta que abre la puerta a nuevas movilizaciones a lo largo del curso.​

Romper con la etapa anterior

Las organizaciones sindicales reclaman al equipo de la consellera de Educación, María Carmen Ortí, que rompa con la “línea continuista” de su antecesor, José Antonio Rovira, y atienda reivindicaciones que consideran “justas y clave” para el sistema educativo público.

Entre las prioridades señalan la actualización de las retribuciones, que denuncian congeladas durante 18 años, la reducción de ratios y la mejora de unas infraestructuras que en algunos casos siguen afectadas por la DANA.​

STEPV, CSIF, CCOO y UGT subrayan que el profesorado arrastra una fuerte pérdida de poder adquisitivo, un aumento sostenido de la carga de trabajo y plantillas insuficientes que, a su juicio, repercuten directamente en la calidad educativa.

Los sindicatos advierten de que la de este jueves es solo la primera jornada de un calendario de movilizaciones que continuará en enero y que podría desembocar en una huelga indefinida en mayo si no se abre una negociación efectiva.​

Choque de cifras

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 17,86% el seguimiento de la huelga entre el personal docente hasta las 14.00 horas, con 12.605 profesores de un total de 70.569 convocados, y en un 6,08% entre el personal no docente, 327 de 5.377 trabajadores.

El departamento prevé un ligero aumento de la participación al cierre del día, hasta situarse en torno al 20%, por la incorporación de datos del profesorado que solo imparte clase por la tarde.​

Los sindicatos consideran que estos porcentajes “no son realistas” y sostienen que, a mediodía y sin tener todavía los turnos vespertinos, el seguimiento alcanzaba al menos el 60% del profesorado y el 70% del personal PAE y PAS.

Acusan a la administración de intentar ofrecer a la opinión pública una imagen de escaso respaldo a la huelga y remarcan que la respuesta en los centros ha sido “muy mayoritaria”.​

“Hay que reaccionar”

En la manifestación de València, que ha partido del IES Lluís Vives y ha recorrido el centro de la ciudad, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha instado a la consellera Ortí a “sentarse a negociar” y ha avisado de que, si no hay señales de diálogo, las movilizaciones continuarán durante todo el curso.

Candela ha lamentado que ni el president Juanfran Pérez Llorca ni la titular de Educación hayan respondido a la petición de reunión y que esta mañana Ortí no recibiera a la representación sindical concentrada ante la sede de la Conselleria.​

Desde UGT, Marisa García ha reprochado al departamento que se niegue a actualizar complementos, reducir ratios o abordar la inclusión educativa y la reducción de la burocracia, mientras que la responsable de Educación de CCOO, Xelo Valls, ha advertido de que el nuevo equipo puede acabar siendo “los mismos perros con diferentes collares” si mantiene la misma política.

El secretario autonómico de Educación de CSIF, José Seco, ha calificado la jornada como “muy provechosa” porque, a su juicio, está permitiendo que la sociedad valenciana tome conciencia de las necesidades de la escuela pública y de que “los docentes están mal pagados”.​

Infraestructuras y burocracia

Otro bloque de demandas se centra en las infraestructuras, donde reclaman recuperar los 121 millones de euros recortados en inversiones educativas y en el Pla Edificant, reparar y reconstruir los centros dañados por la DANA y garantizar instalaciones dignas, seguras y adaptadas a la climatología y al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Junto a ello, denuncian la “burocracia innecesaria” que, a su juicio, impide al profesorado centrarse en la docencia y en la atención directa al alumnado.​

La respuesta de la Conselleria

Desde la Conselleria, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, ha recordado que todos los sindicatos habían reclamado desde el inicio de curso una mejora salarial y ha señalado que durante los ocho años del Gobierno del Botànic no se produjo ninguna subida en este ámbito, siendo la última la aprobada por un anterior Consell del PP. Ortega ha apuntado también que recientemente se ha acordado una subida retributiva del 11% para los empleados públicos, cuyo coste debe asumir la Comunitat Valenciana pese a la situación de infrafinanciación.​

La administración reivindica, además, el esfuerzo realizado para reforzar las plantillas, asegurando que este curso se ha alcanzado por primera vez la cifra de 68.000 docentes, 1.500 más que el año pasado, como resultado de una planificación “consensuada” con las organizaciones sindicales.

Mientras, los sindicatos replican que la apertura inmediata de una negociación real será la clave para desactivar un calendario de protestas que amenaza con prolongarse durante todo el curso.​