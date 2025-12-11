La Nucía apuesta por la educación y el progreso con la apertura del Tercer Colegio y su primer campus universitario en 2026

La Nucía apuesta por la educación y el progreso con la apertura del Tercer Colegio y su primer campus universitario

El año 2026 marcará un punto de inflexión para La Nucía. Se abrirán las puertas del nuevo Tercer Colegio de Infantil y Primaria, cuyas obras comenzaron en octubre, y también arrancará la actividad del primer Centro Universitario del municipio.

Además, se iniciarán los trabajos del Segundo Instituto y de la futura Residencia de Estudiantes.

El alcalde, Bernabé Cano, destacó durante la rueda de prensa de balance anual que “2026 será el año de la educación en La Nucía”, subrayando que con estas infraestructuras la localidad consolidará su identidad como “Ciudad del Deporte y la Educación”, al completar todos los niveles formativos.

Ese mismo año también abrirá el Consultorio Auxiliar de Salud de Bello Horizonte, un nuevo recurso sanitario que acercará la atención médica a los vecinos, siguiendo el modelo de descentralización iniciado con el centro de Pinar de Garaita.

Infraestructuras, sostenibilidad y cultura

Durante 2025 se han puesto en marcha importantes equipamientos, como el Hotel Pódium Residencia de Deportistas de 4 estrellas, el Centro de Alto Rendimiento de Deportes de Combate, el Colegio Internacional Vallemar y el centro comercial “La Nucía Shopping Center”, fruto del desarrollo del Sector Serreta.

En el ámbito deportivo, se ampliaron las instalaciones de la Academia de Tenis David Ferrer con dos nuevas pistas y se rehabilitó el parquet del Pabellón Camilo Cano, gracias a una inversión conjunta de casi 400.000 euros.

La apuesta por la sostenibilidad se mantuvo firme: nuevos edificios públicos, como el Colegio Sant Rafael o el Centro Social Bello Horizonte, incorporaron energía solar, alcanzando un total de 16 inmuebles municipales con placas fotovoltaicas.

También comenzaron las obras de rehabilitación de la Balsa de Canutes y del nuevo Pozo de Rotes, asegurando el abastecimiento de agua para riego y consumo.

2025 fue, además, el año del homenaje a Miquel Guardiola Fuster (1943–2024), cronista municipal, al dar su nombre a la Biblioteca Municipal.

Grandes proyectos

El primer campus universitario de La Nucía será una realidad gracias a la Universidad Nebrija, que construirá sus instalaciones en el Sector Serreta, frente al Colegio Muixara.

En paralelo, se iniciarán las obras del Segundo Instituto de Secundaria y Bachiller, con capacidad para 1.500 estudiantes, incluyendo 500 de Formación Profesional deportiva.

En la misma zona también se levantará una Residencia de Estudiantes con 300 plazas y avanzarán los trabajos de ampliación del Colegio Internacional Vallemar.

El deporte autóctono será protagonista con la construcción del nuevo Trinquet de Pilota Valenciana. Además, se completará el gran depósito de agua potable de Rotes —con 7.000 m³ de capacidad— y finalizarán los colectores de pluviales en Serreta, una inversión global de 5,6 millones de euros.

Fondos Europeos

La Nucía y Polop han obtenido una financiación de 4,2 millones de euros en fondos FEDER para el proyecto conjunto Ruta Patrimonial del Agua La Nucía–Polop.

Este plan contempla la recuperación de la Galería Subterránea y la instalación de una tirolina de 800 metros que unirá ambos municipios. En total, el proyecto asciende a más de 7 millones de euros e incluye la rehabilitación de edificios históricos como el Casal Fester–Museu de la Festa y la creación del Museo Etnográfico del Captivador.

Impulso económico y empleo

El Sector Serreta continuará siendo motor de empleo y comercio. Tras la apertura en 2025 del “La Nucía Shopping Center”, en 2026 se prevé la inauguración de dos nuevas áreas comerciales: “Porta La Nucía” y “La Nucía Park”.

En conjunto, las tres zonas sumarán más de 70.000 metros cuadrados y generarán alrededor de 700 puestos de trabajo, fortaleciendo la economía local.

El Ayuntamiento también impulsará políticas activas de empleo, con una inversión de 2 millones de euros para formación y talleres dirigidos a personas desempleadas.

Vivienda para jóvenes

En 2025 se lanzó la primera convocatoria de viviendas para jóvenes empadronados menores de 35 años —con 12 unidades disponibles— y el consistorio prevé la creación de 200 VPO en los próximos dos años para facilitar el acceso a la vivienda y asegurar el relevo generacional en el municipio.