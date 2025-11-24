La gestión de servicios LGTBI enfrenta al colectivo: "Lambda no ha contado con las asociaciones de Alicante"

La nueva etapa para El Armari de la Memòria crea un inédito choque entre las asociaciones LGTBI en la Comunitat Valenciana. La Generalitat asumirá la gestión de este servicio que ha estado prestando Lambda y tres agrupaciones de Alicante celebran el cambio porque no se había contado con ellas durante este tiempo: "Valoramos positivamente la decisión".

¿Qué es El Armari de la Memòria? Este servicio creado por la Generalitat en el mandato del Botànic en el que su misión es "la recuperación, conservación, descripción, digitalización y difusión de fondos documentales relevantes" con la perspectiva LGTBI. Este, como se explica ahora, se gestionaba a través de una entidad externa, la asociación valenciana Lambda.

En los dos años que ha estado en marcha "las provincias de Alicante y Castellón no han contado con actividades, iniciativas ni presencia efectiva del archivo". Así lo denuncian en un comunicado ASH - Archivo Sociocultural Histórico LGTB Museo, Alicante Entiende y Fundación De mar a mar.

Si bien en ese texto destacan "el papel desempeñado por Lambda en su labor inicial como entidad gestora, que ha permitido consolidar una primera etapa necesaria para la creación del proyecto", las cosas han cambiado. Y ahí destacan esa falta de relación con los valencianos porque "tampoco se ha contado con las asociaciones de estos territorios como subredes de memoria, a pesar de ser entidades de referencia".

AHS, Alicante Entiende y De mar a mar destacan que "la gestión directa por parte de la Generalitat constituye la evolución natural del servicio, ya que garantiza mayor estabilidad institucional, continuidad, profesionalización y una integración sólida en la estructura pública valenciana".

Con la vicepresidencia primera asumiendo esta gestión, las asociaciones mencionadas confían en "corregir este desequilibrio y avanzar hacia un modelo realmente autonómico, accesible y representativo".

¿Y qué dice Lambda? Estos denuncian a través de otro comunicado, que "la Administración, en un acto de opacidad sin precedentes, oculta el cierre real del servicio a la ciudadanía". De hecho, afirman que "solo tras ser denunciado este hecho anuncia que asumirá directamente el servicio".

En su texto recalcan que han sufrido "meses de desprecio, vaciamiento, incumplimiento de legislación laboral y censura del servicio". Y ahí puntualizan que "no hay continuidad del servicio sin la subrogación del personal". Por lo que califican este cambio como "otra maniobra de manipulación de la Generalitat, que disfraza un cierre real bajo una supuesta reformulación del servicio".

