Pelea a palos en Petrer por una presunta agresión sexual a una menor en la piscina municipal

Ayer por la tarde se vivió una pelea multitudinaria en Petrer (Alicante) entre jóvenes por una presunta agresión sexual cometida por uno de ellos hacia una menor en la piscina del polideportivo.

El vídeo de la trifulca está circulando por redes sociales y en él se puede ver a una decena de jóvenes pelearse, algunos de ellos armados con palos, en plena calle ante la atenta mirada de vecinos de la zona y los pitos de los conductores que no podían avanzar por la carretera. Tras puñetazos y patadas al aire, uno de los bandos se retira del lugar corriendo.

Plataformas como X se han llenado de vídeos y de publicaciones en las que se afirma que el conflicto se dio entre "un grupo de magrebíes y vecinos" por la presunto acoso sexual de uno de ellos a una chica menor de edad en la piscina municipal.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Petrer señalan que "no hay que especular" con la información, ya que la Policía Local está investigando los hechos y hasta que no tengan certezas y se reúnan con Alcaldía no pueden confirmar ninguna hipótesis.

A pesar de no contar con información oficial, decenas de usuarios y perfiles de marcado corte racista y xenófobo han alabado la actuación de los "heroes" que enfrentaron a los supuestos agresores.

"Un grupo de españoles ha pegado y hecho correr a un grupo de menas que habrían acosado a unas menores en la piscina municipal de Petrer, Alicante. Este es el camino. Que el miedo cambie de bando", o "disfruten de la alegre vida callejera de Petrer y den las gracias a los políticos que votan mayoritariamente por éste maravilloso enriquecimiento y diversidad entre importados y locales", son algunos de los mensajes publicados.

🇪🇸 | Multitudinaria pelea entre magrebíes y los vecinos de Petrer, Alicante, originada supuestamente por el acoso sexual a una menor en las piscinas públicas.



pic.twitter.com/SW85CK8C5b — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) June 26, 2024

Los comentarios racistas ocurren cuatro días después de que el asesinato de David Lledó en Gata de Gorgos a manos de tres marroquíes que presuntamente lo agredieron con bates y palos en cabeza, cuello y torso.

El suceso ha provocado la indignación de parte de la población, que ha convocado una manifestación el próximo 30 de junio bajo el lema de 'Somos vecinos, somos españoles, queremos seguridad'.

Una publicación de Santiago Abascal pidiendo la expulsión a Marruecos de los sospechosos ha avivado aún más la polémica de la seguridad en la provincia.