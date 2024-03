Rectificación de Carlos Giménez.

En relación con la noticia aparecida el día 1 de abril de 2022 en esta misma sección bajo el título "El sobrino del exedil de personal de Alicante entró de interino en la Policía cuando su tío era concejal", firmado por el periodista de este diario, Sergio Sampedro, debe señalarse que las manifestaciones vertidas en el mismo no son en absoluto ciertas. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos: "El exedil de personal de Alicante D. Carlos Giménez Bertomeu no tiene ningún sobrino en la Policía"