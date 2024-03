Torrecilla: “En este momento toca más ser psicólogo que entrenador”

Rubén Torrecilla no se rinde. El técnico extremeño, a pesar de haber vivido su semana más difícil en el club, ya ha recuperado la energía y sigue dispuesto a remolcar a su equipo hacia la promoción y el ascenso. Admite errores de funcionamiento, como la falta de puntería, anuncia rotaciones y pide recuperar la comunión con la afición. "Es fundamental ganar esta semana para que sea todo como antes", afirma.

El extremeño achaca casi todos los males del equipo a una cuestión mental, ya que el factor psicológico, en su opinión, pesa en el fútbol actual "un 70%", por sólo un 30% de lo táctico. "El fútbol son estados. Hay cosas que hacemos mal, pero estamos corriendo incluso más de lo que debemos por querer agradar", explica Torrecilla, quien aprecia miedo en sus jugadores al error.

"Lo principal es recuperar a los jugadores y hacerles ver que son buenos y que tienen fútbol que dar y muchas alegrías", explica el extremeño, quien insiste en que en esta parte del campeonato le toca más "ser psicólogo que entrenador".

[El Hércules no se acuerda de ganar en la provincia de Alicante]

"Le hemos insistido esta semana en que tengan personalidad y que recuperen el atrevimiento, que jueguen para adelante y que encaren", desvela el preparador, que está convencido de que ante el Terrassa se verá este domingo (Rico Pérez, 17:00 horas), un Hércules "dominador y atacante" que va a volver a ganar tras cuatro jornadas de sequía.

Respeto

Torrecilla no esperaba las críticas de parte de los aficionados desplazados a La Nucía. Los gritos contra su labor, las peticiones de destitución y los insultos a los jugadores impactaron al técnico, que ha aprovechado su comparecencia ante los medios de este viernes para pedir respeto para la plantilla.

"Insultar es una falta de respeto y siempre se pueden expresar las opiniones de otra manera. Comprar un carnet del Hércules no te da para insultar a los jugadores. Me dedico las 24 horas del día al Hércules y me molestan los insultos, pero es parte de nuestro trabajo", explica el preparador, quien asegura haber recibido durante la semana muchos mensajes de ánimo y apoyo.

"Este equipo ha ilusionado a todo el mundo, estamos con ocho puntos de ventaja sobre el primer equipo fuera del playoff y en la pelea por todo", recuerda Torrecilla, que reclama "estar más unidos que nunca" ante el tramo definitivo de la competición.

Torrecilla, que califica a su plantilla como un grupo de "buenos chavales que lo dan todo", anuncia rotaciones en el equipo para el partido ante el Terrassa "porque cuando algo no funciona hay que modificar cosas". También ha alertado de que el conjunto catalán cuenta con una plantilla diseñada para pelear por el ascenso y de que acudirá al Rico Pérez "híper motivado" tras golear la pasada jornada al Europa.

A nueve puntos del liderato, Torrecilla evita marcar nuevas metas clasificatorias al Hércules, como asegurar la segunda plaza, y se limita a señalar que el objetivo es "ir partido a partido" a las puertas de una jornada en la que hay, de nuevo, opción de recortar puntos con los rivales directos.