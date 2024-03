La Albufereta de Alicante, el caldo de cultivo perfecto para albergar a los "pistoleros" fascistas de los años 70

La emigración a Alicante de cerca de 30.000 pieds-noirs argelinos a partir de 1962, muchos de ellos exmiembros de la Organisation de l'Armée Secrète (OAS), tras la autodeterminación de Argelia de la República Francesa, fue el caldo de cultivo perfecto para el establecimiento de estructuras de mercenarios de ultraderecha como el Grupo Paladín en los años 70. Un fenómeno que se consolidó gracias a exnazis como Otto Skorzeny y sus camaradas. Así lo sostienen la mayoría de los autores que han estudiado este fenómeno, como el alicantino Mariano Sánchez Soler o el antiguo espía Luis M. González Mata.

"Este universo daría para escribir 20 novelas al estilo de las de John Le Carré", asegura Sánchez Soler, que hace hincapié en las relaciones históricas entre el país norteafricano y Alicante, con rutas directas desde hacía siglos, pero especialmente desde 1900. El escritor recuerda como cuando era niño en muchos de los barrios de Alicante los chavales, gracias a los hijos de emigrantes franco-argelinos, "se hablaba más francés que valenciano". Un "universo pequeño" en el que "convergía la extrema derecha pistolera europea de la época", añade.

Migración de los 'pieds-noir' desde Argelia. Universidad de Alicante

No era extraño que los francoargelinos que habían luchado contra la autodeterminación terminasen en Alicante. A las rutas marítimas y aéreas se unía que Francia les impidió regresar por sus actividades subversivas perpetradas tanto por militares como por civiles durante aquel periodo -que se han cifrado en al menos 2.000 asesinatos- hasta 1968, cuando se les amnistió.

[“Por qué soy mercenario”]

Sánchez Soler, en Los hijos del 20N, vincula directamente al Grupo Paladín con la OAS cuando segura que"la importancia de España [en el contexto de la migración argelina] era tal que, como se sabe, incluso la propia OAS fue fundada en Madrid por su jefe, el general Raoul Salam, y desde el Mediterráneo español se organizó la Operación Delta para derrocar al general De Gaulle". Todo ello bajo los auspicios del "cuñadísimo" de Franco, Ramón Serrano Suñer.

Portada de 'Los hijos del 20-N', de Mariano Sánchez Soler.

Otro de los estudiosos de este periodo histórico, Jeffrey McKenzie Bale -autor de The Black Terrorist International: Neo-Fascist Paramilitary Networks and the Strategy of Tension in Italy, 1968-1974 (Berkeley, 1994), asegura que "en un tiempo sorprendentemente corto se logró reclutar un grupo de agentes experimentados con habilidades militares y de inteligencia, en particular exnazis, veteranos de la OEA, miembros del SAC que habían sido purgado por el presidente Georges Pompidou y jóvenes ultras de diversos países europeos y latinos grupos neofascistas estadounidenses".

Aginterpress y Paladín

El periodista y escritor alicantino cita directamente Luis M. González Mata y su libro Terrorismo internacional: la extrema derecha, la extrema izquierda y los crímenes de Estado, vincula esta estructura paramilitar de Paladín con otra surgida en Francia bajo el nombre Aginterpress, de Yves Guerin-Serac (exdirigente de las OAS refugiado en España). Y es que tras el análisis de los documentos de la época se demostró que incluso compartían sedes.

[Así eran las fiestas de los nazis en Denia hasta "bien entrada" la Transición: Mercedes y pasodobles]

Aginterpress figuraba oficialmente como una empresa periodística también dedicada a la importación y exportación. Pero informalmente procedía del "movimiento internacional Orden y Tradición, "una organización de acción y de combate en todo momento y en todo país. De él formaban parte, entre otros, los italianos Ordine Nuovo y Avanguardia Nazionale, de Delle Chiaie; el francés Ordre Nouveau; los españoles PENS y Joven Europa; y el National Partei alemán".

Portada de 'Terrorismo Internacional', de Luis M. González Mata.

Según afirma Bale "estaban dirigidos principalmente contra movimientos de liberación nacional en África [como Angola, Mozambique, Argelia, Libia o Guinea] y organizaciones maoístas en Europa [Italia o Portugal]" como "servicios paralelos de inteligencia y acción" que "llevaron a cabo una serie de tareas encubiertas y plausiblemente negables para sus clientes, tan variados como la Dirección general de Seguridad española, la dictadura de los Coroneles griega, el gobierno de Vietnam del Sur y empresas multinacionales como Rheinmetall y Cadbury's".

Paladín (y Aginterpress) actuaba con total impunidad en la España franquista desde sus sedes de Alicante y Madrid. Se conservan incluso anuncios en periódicos como la edición francesa del New York Herald Tribune ofreciendo sus servicios en cualquier conflicto o incluso demandando personal, como el de 23 de junio de 1971, con su sede en el edificio en La Albufereta como dirección de contacto.

González Mata reproduce su contenido: "Se requiere: 1 piloto (con licencia comercial), 1 capital de barco, 1 navegante, diversos (sin especialidad), 1 especialista en explosivos, 2 especialistas en electrónica, 3 fotógrafos, 6 mariners (infantería de marina), 2 especialistas en idioma china, 1 especialista en idioma vietnamita, 1 psicólogo. 3.500 dólares mensuales asegurados".

No obstante, según Bale, "algunas de estas operaciones manipuladoras y violentas quedaron temporalmente paralizadas o descarriladas en la primavera de 1974, cuando apareció una serie de denuncias en el diario de izquierdas francés Liberación obligaron a von Schubert a cerrar todas las oficinas existentes de Paladín y desmantelar las oficinas formales estructura de la organización. Aun así, muchos miembros del personal de Paladín simplemente se unieron a otros redes clandestinas de derecha y continuaron la lucha".

De hecho, sus actividades pueden rastrearse hasta 1977, cuando parece demostrado que Paladín participó en el intento de golpe de estado en Benin (antiguo Dahomey), un protectorado francés hoy convertido en República en la costa oeste de África.

.