Pérez apuesta por el "municipalismo" para Alicante, la cuarta provincia por población de España

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, exige una mejora de las infraestructuras de la provincia, que deben ser acordes a su posición como cuarta provincia por población de España, y defiende que la Generalitat y el Gobierno central deben atender sus competencias para que la institución provincial pueda centrarse en el municipalismo, su gran apuesta.

En una entrevista a EFE, el también alcalde de Benidorm sostiene que la Diputación lleva años "parcheando" con su presupuesto "infraestructuras" que deberían impulsar la Generalitat y el Gobierno central, y ha incidido en que continuará la senda del ahora president de la Generalitat, Carlos Mazón (del PP, como él), de reivindicar "lo que merece" Alicante.

Así, explica que ha llegado a una Diputación "que realmente cumple la función de una Diputación, es decir, que es el Ayuntamiento de los ayuntamientos" y subraya que cualquier pueblo pequeño de la provincia tiene la calidad de vida que tiene, en parte, gracias a la Diputación, por lo que dice que el continuismo, en ese sentido, no se puede ver como algo peyorativo.

[Mazón marca el camino en la Comunidad Valenciana: elimina los impuestos de Sucesiones y Donaciones]

Asimismo, preguntado por si seguirá la línea de Mazón en la reivindicación, destaca que lo que ha hecho Mazón, expresidente de la Diputación y ahora president de la Generalitat, desde la Diputación en estos últimos cuatro años ha sido "defenderse ante agresiones de otras administraciones".

"Es que hay cosas venidas en los últimos años de la política de la Generalitat o con los últimos Gobiernos del Estado, presididos por Pedro Sánchez, que no deberían haber ocurrido, como ser la provincia 52 de 52 en la financiación dos años seguidos", un hecho que a su juicio "no es una casualidad" sino fruto de "una política contraria a los intereses de Alicante".

"El expresident -de la Generalitat- Ximo Puig, y Sánchez deberían explicar por qué han hecho eso, por qué en España hay trasvases que están funcionando sin ningún enfrentamiento y el único que molesta es el Tajo-Segura, que es uno de los más consolidados en el territorio español", resalta Pérez.

Continúa explicando que "la mejor gestión del agua se realiza con mucha inversión, con planificación y a través de dar agua a quien lo necesita, y aquí -en España- ha habido una política contraria, lo mismo que en cuanto a la aportación dineraria, pues Alicante sigue abandonada a nuestra suerte, y eso no es una buena distribución territorial".

Parches ante la baja financiación

"Con las infraestructuras podemos hablar exactamente lo mismo: inversiones de otros territorios que son infinitamente menos rentables para el propio Estado aquí no se hacen", denuncia Pérez, que defiende que "no hay voluntad de frentismo, sino de defensa de un interés que es legítimo".

Resalta que desde la Diputación se va "paliando" y "parcheando" lo que se puede: "Hay infraestructuras básicas que al final te obligan en cierta manera a atenderlas tú sin ser tu competencia", asevera Pérez, que recalca que la depuración o los servicios sociales se siguen sosteniendo con los fondos de la Diputación cuando son competencia autonómica, aunque asegura que con Mazón eso cambiará.

Continuismo en la provincia

Por su parte, insiste en que "hay que cuidar lo que funciona" y "lo que la Diputación ha hecho en los últimos cuatro años, además de movilizar una inversión que es histórica, ha sido estar muy cerca de los alicantinos, independientemente del pueblo o ciudad en el que vivieran", por lo que cree que es "la línea que hay que seguir".

Preguntado por cuál será su impronta en el ente provincial, insiste en que profundizará mucho en el municipalismo y en acercar la Diputación a cualquier rincón de la provincia, algo que "ya se ha hecho mucho".

"Algunos interpretan la continuidad como algo peyorativo, pero yo no lo interpreto así, porque ese esfuerzo ha tenido un refrendo muy importante en la ciudadanía", expone Pérez, que resalta que no llega a la Diputación "a poner ningún sello personal" más que el que pueda imprimir su carácter.

Más inversiones, mejores comunicaciones

Consultado por cómo poder mejorar la vida de las personas en el plano económico, siendo Alicante una de las provincias con una renta media más baja de España, resalta que es algo a preguntar realmente a otras administraciones por su falta de competencias, pero incide en la mejora de conectividad y comunicaciones.

Al respecto, censura que "no hay ningún aeropuerto en toda Europa con el volumen que maneja el aeropuerto de Alicante que no tenga conexión ferroviaria con la capital o con la ciudad más poblada de su entorno".

"Pese a ello, la gente sigue viniendo más que a otros sitios que otros lugares", afirma Pérez, que pide justicia que también denuncia que la conexión entre Alicante y Benidorm sea de una línea de principios de siglo XX.

No obstante, sus reivindicaciones no quedan ahí, pues denuncia que la parte sur de la provincia está muy mal conectada, incluso por carretera, mientras que la parte norte "tiene la proximidad de la AP-7, pero no tiene ninguna conexión ferroviaria... Es que hay mucho que avanzar todavía".

Turismo, textil y calzado

Como alcalde de Benidorm, Pérez también comenta que el gran reto del turismo en Alicante es fundamentalmente el de implementar la inteligencia a través de los sistemas de gestión inteligente, "que tienen que llegar a todos los destinos que componen la provincia de Alicante".

"No es porque sea el futuro, sino porque ya es el presente, y sí que es verdad que es un tránsito muy complicado, pero poca gente sabe que Benidorm es el primer destino del mundo certificado como destino turístico inteligente", se reafirma, al tiempo que destaca que hay que "seguir apostando por los grandes eventos, tanto culturales como deportivos".

"Creo que en promoción la Costa Blanca es puntera en España y en Europa y ahora tenemos una gran fortuna, con Mazón de presidente y un diamante de consellera -en referencia a la consellera de Turismo, Nuria Montes-, que son políticos que elogian el turismo, cuando antes lo penalizaban", asevera.

Al respecto, incide en que los datos de este verano "son sensacionales, la prueba de la solvencia de esta industria" y "la prueba de que aquello que se podía suponer que era una salida de un espumoso agitado el descorche de un espumoso agitado en el 22, pues se ha demostrado en el 23 que en realidad lideramos en un segmento muy competitivo".

Concluye que el turismo es "perfectamente compatible" con el textil, el calzado, el juguete o la agricultura, los otros grandes sectores de la provincia, y expone que todos ellos tienen, además, un nexo común, "la necesidad de infraestructuras que le permitan poner sus recursos en el menor tiempo posible en los mercados y agilidad para que otros vengan a Alicante".

Sigue los temas que te interesan