El PP de Orihuela, donde gobierna con Vox, borra las pintadas que negaban la violencia de género

Una semana después de que se denunciara públicamente el acto vandálico, Orihuela ha eliminado las pintadas realizadas en las señales que declaran a la capital de la Vega Baja "como municipio comprometido contra la violencia de género", dicen fuentes consistoriales.

Esta localidad no es la primera ni seguramente será la última cuyas señales promovidas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, son atacadas por vecinos que tratan de eliminar la palabra "género", en consonancia con los postulados ultras de Vox. En Elche, sin ir más lejos, estas señales fueron pintadas tras criticarlas el partido de extrema derecha.

Se da las circunstancias de que en Orihuela gobiernan, desde el pasado mes de julio, PP con Vox. Sin embargo, la concejala del área, Agustina Rodríguez, es del PP y, desde el principio, se ha mostrado tajante contra estos actos vandálicos.

Los ataques contra estos carteles “demuestran la poca sensibilidad de sus autores con esta lacra que nos afecta a todos y todas y contra la que tenemos que luchar, como es la violencia de género”, ha insistido este miércoles. Además, ha explicado que la Policía Local controlará de manera rutinaria las señales con el fin de detectar cualquier anomalía.

“El Ayuntamiento no va a tolerar este tipo de comportamientos y seguirá defendiendo que en nuestra sociedad no tienen cabida actos machistas. En Orihuela, además, tampoco la tienen estos actos vandálicos que pretenden invisibilizar esta lacra social, como es la violencia de género”, ha apuntado Rodríguez, quien ha recordado que “se han asesinado a 3 mujeres en 24 horas y sólo se puede vencer esta lacra estando todos unidos, tanto las administraciones como el resto de la ciudadanía”. Por último, ha deseado que se respeten las señales contra la violencia de género y no vuelvan a ocurrir situaciones como las de la semana pasada.

Por su parte, el PSOE de Orihuela aseguró hace una semana que el suceso "ya es una consecuencia de la cesión que desde el Partido Popular se ha tenido frente al partido de ultraderecha VOX permitiendo la eliminación de las siglas LGTBI en el área de Igualdad".

“Seguramente desde el Gobierno Local se negará la relación entre un tema y otro

pero para los que nos tomamos en serio las políticas de Igualdad tenemos claro

que todo paso atrás en estas políticas provocan actos como esta pintada, ya que dan pie a que la gente que no cree y que no defiende la lucha contra la violencia

machista se crezca y dañe elementos que representan a la mayoría social de

nuestro municipio”.

