Atacan las señales contra la violencia machista de Elche tras criticarlas Vox

Varias de las señales que acaba de instalar el Ayuntamiento de Elche para declarar la ciudad libre de violencia machista han amanecido pintadas en lo que parece ser "un ataque coordinado", señalan fuentes municipales.

Se trata de una iniciativa de la concejalía de Igualdad en colaboración con la Casa de la Dona, que todavía no había sido dada a conocer por el consistorio dado que no han terminado de ponerlas en diferentes puntos del municipio, sobre todo en entradas y salidas.

Sin embargo, como suele ser habitual, las redes sociales se han adelantado a cualquier anuncio, siendo uno de los primeros Vox en difundir su rechazo a estos carteles. En concreto, su coordinador local, Juan Coves, cargaba este martes contra la decisión del bipartito de Elche (PSOE y Compromís) de instalarlas en la localidad, una idea inspirada en el País Vasco.

"Invertir dinero en este tipo de señales es para que mucha gente piense ,hacia falta?

La violencia es violencia.

Cuando entre vox no habrán señales solo para mujeres", decía, literalmente, Coves apoyándose de dos fotos en un post publicado en un grupo de Elche que congrega a más de cinco mil miembros.

Pintadas

La Casa de la Dona estima que tres de las señales habrían sido pintadas, de un total de 16 instaladas; tres en las entradas desde la autovía, otra en la carretera de Alicante (que es una de las atacadas, la que aparece en la imagen), y también se han colocado, de momento, en las entradas y salidas de las pedanías más pobladas, como son Torrellano, La Marina, El Altet, Valverde y La Hoya.

Pusieron un cartel en la entrada de mi ciudad que ponía "Elche contra la violencia machista" y han tardado menos de una semana en tachar la palabra machista



Buena ciudad de payasos — Credro (@Phantanium_) June 1, 2021

Explica Mariano Valera, concejal de Igualdad, del PSPV-PSOE, que "desgraciadamente ya habíamos previsto este tipo de ataques, pero no pensábamos que iban a ser tan pronto". Es por eso por lo que encargaron las señales con impregnación anti grafiti para que puedan ser limpiadas sin problemas.

Añade el regidor que "una de las cosas que más me hayan llamado la atención es que hayan tachado la palabra 'machista' o el logo de 'Casa de la Dona'", pero no la palabra 'violencia' o al Ayuntamiento de Elche.

Por último, explica que no le sorprenden este tipo de actos vandálicos puesto que en redes sociales reciben "insultos" constantemente por defender la igualdad desde el consistorio, "y no solo de hombres, también de mujeres, que es lo que más me sorprende". Esta misma fuente insiste en que van a poner el resto de la señalítica programada porque "como se puede apreciar, todavía queda mucho por concienciar".