González Pons: "El sanchismo humilla a los alicantinos y les obliga a cambiar la estación de Atocha por Chamartín"

El vicesecretario de Institucional del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por la provincia de Valencia, Esteban González Pons, ha asegurado este martes en Alicante que "el sanchismo humilla a los alicantinos". Y el ejemplo que ve más claro para esta afirmación es el cambio de la estación de referencia en Madrid, que era Atocha, "y obliga a los alicantinos y valencianos a ir a Chamartín".

González Pons, según recoge un comunicado de la formación, ha indicado que esto cambiará "con un presidente al frente de la Generalitat Valenciana que es alicantino y que es Carlos Mazón, con el que esta provincia volverá a tener atención en Madrid". Así se ha manifestado en Alicante ante los medios de comunicación antes de mantener un almuerzo con representantes del Rotary Club Alicante junto a la cabeza de lista al Congreso por Alicante, Macarena Montesinos, y otros miembros de la candidatura.

"La Comunitat Valenciana ha tenido un cambio y eso es la vuelta a la atención a Alicante por parte de los políticos de Madrid. Tanto el presidente Carlos Mazón como Macarena Montesinos como número uno al Congreso por Alicante y yo como número uno por Valencia nos conjuramos para defender en Madrid los intereses de la provincia de Alicante, una provincia olvidada por el sanchismo".

Ha señalado que "cuando se habla del abandono de las infraestructuras en la provincia de Alicante es cierto que se pueden enumerar muchas, pero hay una que me parece representativa de ese olvido, que es la estación de Chamartín. Los alicantinos y valencianos hemos sido humillados con contundencia, no por el traslado a Chamartín, si no por las condiciones en que se ha hecho", ha explicado, y se ha referido a que "un ministro socialista valenciano hace cinco años decidió cambiar el destino de Atocha a Chamartín".

Ha indicado que con esta decisión "a Atocha seguirían llegando los trenes de Cataluña, pero a los de Alicante les obligan a ir a Chamartín, alargando el trayecto en 20 minutos. Es absurdo porque Chamartín es la estación del norte de Madrid". Ha añadido que "no han hecho nada para adaptar la estación a la nueva situación".

"El sanchismo es antialicantinismo, y necesitamos que Alicante recupere la atención con un gobierno que no la relegue", ha zanjado González Pons en este comunicado de la formación.

