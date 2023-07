Una tortuga marina desova por segunda vez en misma zona de Dénia: 85 huevos

Una tortuga marina ha vuelto a anidar por segunda vez en una playa de Dénia, en el norte de la provincia de Alicante, donde esta vez ha desovado 85 huevos en un nido detectado esta madrugada.

Según un comunicado de la Fundación Oceanogràfic, se trata del mismo animal que desovó 80 huevos el pasado 18 de junio en la playa de la Marineta Cassiana y que ahora ha anidado de nuevo "en la misma zona". Con ello, son tres nidos los registrados en esta localidad alicantina en lo que llevamos de temporada.

Gracias al dispositivo satelital que le instalaron los técnicos de la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universitat de València (UV) a la tortuga en su primera puesta -en el marco del projecte InGeNi-Caretta-, se ha podido conocer su ruta estas últimas semanas y saber que seguía cerca de las costas de la Comunidad Valenciana, por lo que los profesionales han estado atentos a la posibilidad de una nueva anidación, que finalmente ha ocurrido.

Una vez más, la colaboración ciudadana ha sido esencial en el operativo, ya que el aviso de un particular sobre las 00:30 horas activó la Red de Varamientos de la Comunidad. La Policía Local de Dénia y el personal técnico del Ayuntamiento también se desplazaron hasta la playa para custodiar la zona.

Del total de la puesta, y por seguridad del nido, 72 huevos se han depositado en un área de la playa de Dénia.

El resto, 13 huevos, se ha trasladado a las incubadoras de la Fundación Oceanogràfic, ubicadas en el complejo de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, para aumentar la viabilidad de una parte de la puesta ante cualquier adversidad que pueda ocurrir en la playa, tal como ocurre en todos los eventos de anidación que suceden en nuestras costas.

Con esta puesta son ya cinco los nidos de tortugas marinas -tres en Dénia, uno en Gandía (Valencia) y otro en Elche (Alicante)- y dos intentos de desove -en Orihuela (Alicante) y Oliva (Valencia)- detectados en lo que va de año en la Comunidad, según la misma fuente.

La citada fuente ha explicado que "continuamos en plena temporada de anidación de tortugas, por lo que es muy probable que sucedan nuevas puestas en los próximos días".

Por ello, ha destacado, es fundamental "estar alerta y saber cómo actuar ante el avistamiento de una tortuga desovando".

En este sentido, se recomienda llamar al teléfono de Emergencias 112 para activar la Red de Varamientos, evitar hacer ruido, no tocar al animal, no hacer fotos con flash, alejarse de la zona y no pisar el rastro de la tortuga.

