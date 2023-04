Benidorm da cinco días a la empresa de la zona azul para que devuelva a los usuarios la subida unilateral de las tarifas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm celebrado este lunes ha aprobado por unanimidad la apertura de un procedimiento sancionador a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado con motivo de las dos infracciones muy graves derivadas del cobro indebido de gastos de gestión y otros incumplimientos que, según constan en los informes, "aún se siguen produciendo".

La propuesta aprobada refleja siete incumplimientos, por lo que se ha acordado poner en conocimiento de la concesionaria, que de acreditarse la comisión de los hechos constitutivos de infracción contractual, podrá dar lugar a la imposición de sanciones, así como a la resolución del contrato, por incumplimiento de obligaciones esenciales del mismo.

Igualmente se requerirá al concesionario que cese en la comisión de las infracciones detectadas en un plazo máximo de cinco días y el reintegro de las tasas indebidamente devengadas a los usuarios de la zona ORA. El concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha señalado al respecto que "defendemos el interés general y de los usuarios" y ha afirmado que "lo que hacemos es cumplir la ley a rajatabla".

De igual modo, ha recordado que "el vigente pliego de condiciones no lo hizo este gobierno, pero de cualquier forma no vamos a permitir que la empresa haga lo que quiera". En ese punto ha insistido en que, como se dijo en su momento, "no íbamos a tomar medidas hasta tener los informes técnicos, que es lo que hacemos ahora. Nosotros velamos por el cumplimiento de la ley exigiendo todo lo que se incluye en el pliego de condiciones".

Otros temas

Asimismo, y también por unanimidad, el pleno ha mostrado su apoyo y solidaridad con la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar "en sus reivindicaciones" después de que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) haya incrementado en un 117% el precio del agua regenerada que suministra a los regantes de la comarca, que ha pasado de 0,24 euros/m3 a 0,49 euros/m3. Un apoyo y solidaridad que hace extensiva a otras comunidades de regantes afectadas.

El concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha recalcado que "los regantes son fundamentales en la historia del agua de la ciudad y de nuestra comarca", puesto que "cedieron el agua blanca a los municipios para el abastecimiento" a cambio de emplear agua regenerada para el riego de sus cultivos.

Por ello, ha incidido, "no entendemos la acción de la EPSAR", que con esta subida de costes "está haciendo que se acabe la agricultura en esta zona". "Los regantes nos lo han dado todo y ahora solo nos piden lo que es justo: un precio razonable", ha agregado.

También ha recordado la necesidad e importancia de contar cuanto antes con una balsa para el almacenamiento de agua regenerada junto a la depuradora; una infraestructura reclamada hace cuatro años desde el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa y que hasta ahora Conselleria mantenía bloqueada. Esa balsa, ha explicado, permitiría almacenar el excedente de agua regenerada que se genera en verano para su uso en otros momentos del año.

El acuerdo aprobado incluye, además, solicitar a la EPSAR que "reconsidere la aplicación de los criterios de revisión de precios del agua depurada suministrada a las comunidades de regantes, considerando su especial vulnerabilidad y estableciendo parámetros homogéneos entre cuencas", para así "mantener el equilibrio hídrico y económico del actual modelo de gestión".

Reformas en hoteles

También por unanimidad de los grupos políticos ha salido adelante la propuesta de la concejal de Urbanismo de aprobar el plan de Reforma Interior del hotel Deloix por el cual la mercantil que gestiona el establecimiento abonará al Ayuntamiento 371.426,91 euros en concepto de contraprestación por haberse acogido a la modificación puntual número 1 del PGOU, cantidad que irá destinada al Patrimonio Municipal de Suelo.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha indicado que con esta propuesta "lo que hacemos es trabajar y posibilitar que estos grandes hoteles y sus inversiones den relevancia a sus hoteles al tiempo que realizan la contraprestación correspondiente al Ayuntamiento" y ha aclarado que ello no obsta para que "sigamos apoyando la renovación hotelera, que está permitiendo pasar de tres a cuatro estrellas o cuatro estrellas superior".

También en materia urbanística se ha aprobado el borrador del convenio urbanístico para ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) del hotel Magic Villa de Benidorm 3 con los nuevos parámetros económicos resultantes de la alteración del valor catastral.

"Lo que se ha hecho es reparar errores", ha explicado Lourdes Caselles, "que dan una carga de edificabilidad inferior a la adoptada en años anteriores. A la empresa se le pide asimismo que aporte antes de la firma del convenio urbanístico la documentación refundida del PRI en el que se recojan los nuevos parámetros económicos".

En el apartado de despachos extraordinarios, se ha dado cuenta de la liquidación del presupuesto de 2022, que arroja un Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 13.139.106,67 euros, del que gran parte se destinará a gasto social y a dinamizar la economía, tal y como avanzó el pasado viernes el alcalde, Toni Pérez.

