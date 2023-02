Benidorm investiga a la empresa encargada de la zona azul por cobrar una "comisión" a los usuarios

El Ayuntamiento de Benidorm investiga en forma de expediente informativo a la empresa que gestiona el servicio de grúa y zona azul de la ciudad tras recibir varias denuncias ciudadanas alertando del cobro de una "comisión de servicio" a través de la aplicación movil.

En declaraciones, el edil de Movilidad, José Ramón González de Zárate, ha explicado que el consistorio tuvo conocimiento de esta situación a raíz de las quejas de los ciudadanos por el cobro de entre cinco y diez céntimos más a quienes estacionan en zona azul y abonan el importe a través de la aplicación Moviltik.

“Nosotros defendemos el interés general y a los ciudadanos y turistas de Benidorm, y en el pliego de condiciones pone que la hora se cobra a 50 céntimos, no a 60 céntimos, y no lo vamos a permitir” ha avisado González de Zárate.

[Benidorm estrena la zona verde de aparcamiento: ¿en qué se diferencia de la azul y naranja?]

Según el pliego de condiciones, la tarifa de la Zona Azul en Benidorm está fijada en un precio de 50 céntimos la hora y un euro las dos horas, tiempo máximo de estacionamiento. Una tarifa que se mantiene para el usuario que saca su ticket en los dispensadores de la vía pública, bien pagando en efectivo o bien con tarjeta, pero no para quienes utilizan la app. En la aplicación móvil se suma a la tarifa cobrada entre 5 y 10 céntimos extra.

Tras abrir expediente informativo, el ayuntamiento dará audiencia al concesionario para que aporte las justificaciones correspondientes.

El edil ha indicado que cualquier concesionaria que quiera realizar una revisión de precios debe trasladarla a la Administración para que inicie un expediente, con los informes técnicos pertinentes, y valore si su petición es viable o no. “Eso no se ha hecho y no se ha solicitado, y nosotros vamos a tomar cartas en el asunto”, ha asegurado.

En cualquier caso, González de Zárate recalcado que el consistorio no va a permitir un incremento de tarifas y afirmado la intención del gobierno municipal, del PP, de no modificarlas “en toda la duración del contrato”.

En caso de persistir, la mercantil podría enfrentarse a una sanción o, incluso, a la rescisión del contrato.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan