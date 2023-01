Carlos Mazón promete "blindar el presupuesto de la Sanidad pública" para que no baje del 30 %

"Las personas necesitan el cambio". Y con ese mensaje, el líder del PP en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha lanzado este domingo una batería de propuestas con las que aspira a llegar a la Generalitat. Entre ellas, se ha centrado en sanidad, educación y vivienda.

Esas ideas forman parte, en su opinión, del "cambio que necesita la Comunitat Valenciana". Y este lo resume en lemas centrados en la vertiente social: "Menos despachos y más derechos, menos asesores, palacetes y chiringuitos y más educación de calidad y gratuita de cero a tres años, más políticas sociales y más políticas sanitarias para las personas".

El presidente del PP valenciano ha recordado que "teniendo en la Comunitat los impuestos más altos de toda España la sanidad no va mejor ni los servicios sociales tampoco, ni se invierte más, ni se ponen en marcha viviendas sociales, o para jóvenes". Por eso recalca que "es mejor reactivar la economía, poner en marcha al autónomo, al emprendedor, al comerciante, ayudar al que necesita ahora el apoyo más que nunca para levantar la persiana, para generar más actividad económica y poder garantizar de manera sostenible los servicios públicos".

Carlos Mazón recalca en el comunicado de su formación que "creemos en la sanidad pública y por eso blindaremos su presupuesto para que no baje del 30% y hablaremos el mismo lenguaje que los profesionales sanitarios. No es posible que las listas de espera sean de las más altas de España, la mitad de las SAMU circulen sin médico o que haya hospitales con listas de espera en cirugía pediátrica de hasta cinco meses o 130 días de media de espera en la provincia de Valencia para una intervención quirúrgica".

Respecto a la educación, Mazón ha recordado la propuesta del PPCV de poner en marcha una "educación gratuita de cero a tres años para toda la Comunitat Valenciana, sin papeleo para las familias, de manera automática, incorporando los centros homologados, para que se pueda elegir por parte de las familias. También una ley de libertad educativa en la Comunitat Valenciana que apoye la cultura del esfuerzo, del respeto al profesor y prepare a nuestros hijos para el mundo".

Mazón se compromete a "poner en marcha más de diez mil viviendas de protección oficial en toda la Comunitat Valenciana, rebajar el impuesto de la vivienda del 10 % al 3 % para las familias de rentas bajas, jóvenes o municipios en riesgo de despoblación y poner en marcha política de avales públicos para la vivienda en jóvenes que necesiten el acceso a su primera vivienda. Lo pondremos en marcha este año. Sabemos cómo lo vamos a hacer. En ocho años en la Comunitat Valenciana han construido cero viviendas sociales."

Esa vertiente social en la que ha profundizado con estas propuestas la ha acompañado de otra clave: "Queremos que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos". Y por eso muestra su enfado con el jefe del Consell: "Ya está bien que el dinero se lo quede Ximo Puig en la caja. La libertad también es libertad fiscal, para que cada uno pueda decidir qué hacer con su dinero. Queremos menos despachos y más derechos".

Al presidente de la Generalitat le ha dedicado también otros dardos como "se ha acabado el tiempo de no pisar fuerte en Madrid". Y ahí se ha dirigido también a la que fuera exvicepresidenta del Consell. "Ya está bien de sacar a los violadores y a abusadores a la calle sin que nadie diga nada, el último beneficiario va a ser el exmarido de Mónica Oltra", afirma en referencia a Luis Eduardo Ramírez, que tiene sobre la mesa la propuesta de acogerse a las rebajas penales.

"Hay 13 imputados por supuestamente tapar los abusos a la menor que siguen en sus puestos en la conselleria de Igualdad, entre ellas la directora general de la infancia, que se ha ido a Islandia a enseñar cómo se protege a los menores. Se ha acabado la fiesta", recalca Mazón.

El cambio

El presidente de los populares ha indicado que "somos nosotros los que vamos a saber gestionar y reivindicar. Estamos preparados para que arranque la Comunitat Valenciana. Ponernos en pie tiene que ver con el orgullo, la tranquilidad y la serenidad de saber gestionar bien, como demostramos allí donde gobernamos, y poner en marcha las políticas que necesita la gente. Tenemos la urgencia de un pueblo que necesita levantarse, funcionar, demostrar y ofrecer lo mejor de sus municipios y sus gentes. No hay otra alternativa, solo el PP puede conseguir liderar ese cambio".

Y en esa idea insiste en que "el cambio en la Comunitat Valenciana es necesario para la gente, para los ciudadanos. Las personas necesitan el cambio después de ocho años en lo que no solo no se ha hecho nada sino que se ha ido deteriorando lo que ya había que es lo que ocurre cuando uno no se hace nada. Al final están saliendo perjudicados los derechos, las posibilidades y las alternativas de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

