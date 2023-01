La descomposición de Ciudadanos en la provincia de Alicante contrasta con la inacción de su cúpula

La marcha de la síndica en las Cortes valencianas, Ruth Merino; la del portavoz de Ciudadanos de Elda, Paco Sánchez, y la ruptura del pacto de legislatura en Sant Joan d'Alacant, uno de los mayores municipios de España en los que el alcalde es liberal, Santiago Román, ejemplifican la descomposición de Cs en la provincia de Alicante. Directamente proporcional a su número de cargos orgánicos e institucionales: 120.

Sin embargo, referentes del partido destacan como esta situación contrasta con "las componendas" que están viendo en la cúpula de la organización, dividida durante las últimas semanas entre los partidarios de Inés Arrimadas y de Edmundo Bal: la secretaria de Organización, Teresa Ortiz; la diputada, Mamen Peris -ambas en el lado ganador de la Refundación-, y la coordinadora autonómica, María Muñoz, y el coordinador provincial, Juan Ignacio López-Bas -del sector perdedor-.

"Nos hemos enfrentado y hemos votado para nada, para que todo siga igual. Para que sigan mandando los mismos, que no mandan nada porque cada vez somos menos", explicaba un reconocido dirigente alicantino de Cs a este diario.

El hecho de que nadie de la cúpula haya reunido al grupo parlamentario para tratar la sucesión de Merino da buenas muestras de la deriva que está tomando Ciudadanos, cuando las responsabilidades institucionales deberían ser la prioridad. En cualquier caso, todos dan por hecho que Peris será la nueva portavoz al haber encabezado en la Comunidad la lista de Arrimadas.

Más nítido ha sido en sus valoraciones el portavoz del partido en la Diputación y excoordinador provincial, Javier Gutiérrez, al que el pasado mes de diciembre el Comité de Garantías levantó el expediente y la expulsión cautelar que se impulsó desde el sector su sucesor, López-Bas. Gutiérrez incluso llegó a calificar de "mamoneo" el cruce de declaraciones de ambos sectores después de las votaciones.

[¿Se repetirá la historia del empresario que devoró a sus hijos políticos en los últimos 25 años de Orihuela?]

"Vamos a cambiarlo todo para que no cambie nada", resumió Gutiérrez, asombrado por el hecho de que López-Bas incluso llegue a "amenazar en Twitter al bando ganador de consecuencias si no negocia con quienes han perdido" la votación. O de que el partido no haya cuestionado las palabras de maría Muñoz llamando "pantomima" al proceso de Refundación cuando ella era una de las integrantes de su organización.

Primarias en Cs:

- Enhorabuena a la candidatura de Patricia y Adrián (53%).

- Todos debemos ahora trabajar por una verdadera renovación del partido.

- La renovación será con #CiudadanosDeNuevo (39%) o no será. Y esa lectura es obligada para quien ha ganado.

Seguir exige diálogo. — Juan Ignacio López-Bas Valero 🇪🇸 👍 (@JILopezBas) January 12, 2023

En las próximas semanas, auguran fuentes autorizadas de Cs, continuará el goteo de cargos del Cs que dejarán el partido para poder presentarse en mayo bajo las siglas del PP, como ha ocurrido en Elda o en Sant Vicent. Al fin y al cabo, sólo Orihuela, El Campello, La Nucía y Castalla, están del lado de los pactos con el PSOE de Edmundo Bal y López-Bas.

Respecto de una posible ruptura en Xixona, donde Cs gobierna con el PSOE como en Sant Joan, Gutiérrez asegura que dependerá de sus dos compañeros de grupo municipal, ya que él ha anunciado hace tiempo que no concurrirá en las elecciones municipales de mayo por este municipio.

Y es que, en general, las escasas posibilidades de que Cs saque algún concejal yendo en solitario a los comicios municipales y autonómicos, será lo que precipite los acontecimientos en cada municipio en los meses que quedan antes de las elecciones.

Sigue los temas que te interesan