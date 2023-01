El portavoz de Ciudadanos de Elda, Paco Sánchez, abandona el partido por su "guerra civil"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) de Elda, Paco Sánchez (también director del CEU Cardenal Herrera de Elche), ha anunciado hoy al alcalde del municipio, Rubén Alfaro, que abandonará el partido y su acta de concejal en el próximo pleno municipal. Su camino hacia el PP se allana con esta decisión.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Sánchez asegura que está "muy agradecido a Albert Rivera por la oportunidad de trabajar muy a gusto con todos mis compañeros durante los últimos ocho años". Pero, continúa, "no puedo seguir asistiendo a la guerra civil de los últimos tiempos. No puedo participar en ella porque yo he creído en el proyecto".

Sánchez sigue así la estela del portavoz de Cs en Sant Vicent, Pachi Pascual, u otros concejales de distintos municipios de la provincia. Como puede que suceda próximamente en localidades de la comarca como Monóvar o Petrer.

Y es que el actual portavoz liberal ahora se encuentra "con libertad para hablar con otros partidos que ya me están llamando, algo que no podía hacer hasta ahora por pertenecer a Cs". Algo que le ha sucedido a Pascual en Sant Vicent, donde ya ha fichado como candidato del PP a la Alcaldía.

Sánchez ha eludido hacer más declaraciones hasta su salida del partido, pero desde su entorno confirman que si bien es cierto que hay municipios como La Nucia o El Campello donde PP y Cs "no pueden ni verse, hay muchísimos más en los que los miembros de ambos partidos quieren sentarse a hablar y trabajar juntos".

"Algo imposible porque se nos impide desde algunos de la dirección nacional, autonómica y provincial del partido sentarnos a tener ese debate", concluyen las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que la candidatura ganadora de la "Refundación" del partido, la apoyada por Inés Arrimadas, es proclive a dar libertad a cada agrupación local para que se siente a hablar con el partido más afín para pactar. Pero siempre después de los procesos electorales, no para candidaturas conjuntas.

Y la candidatura que ha perdido, la Edmundo Bal, directamente apuesta por pactar con el PSOE y no con el PP, estrategia que ha procurado su impulsar "hombre de Bal" en la provincia de Alicante, Juan Ignacio López-Bas, desde su cargo institucional en Madrid y ahora su cargo orgánico en la provincia.

Lo que viene ahora, afirman fuentes del partido, es un goteo de dimisiones que pueden dejar en la peor situación posible al partido de cara a las elecciones de mayo.

