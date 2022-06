La historia de Ousman: de migrante del Aquarius a hacer la mejor 'coca amb tonyina' de Alicante

Ousman ha pasado en solo cuatro años de ser uno de los 629 inmigrantes que llegaron en precarias condiciones a España a bordo del Aquarius, tras ser rechazado durante días por varios puertos europeos, a ganar un premio en la panadería de Alicante en la que trabaja.

En concreto, este joven procedente de Gambia de solo 22 años lleva cerca de tres en el 'Horno Antiguo de Benimagrell', en Sant Joan d'Alacant, y esta panadería acaba de obtener el primer premio a la mejor 'coca amb tonyina' de las fiestas de las Hogueras de San Juan de Alicante.

[Alicante empieza a montar sus 180 hogueras: mapa de la plantà, restricciones y conexiones de transporte]

A través del puerto de Valencia, Ousman llegó a España a bordo del Aquarius un 17 de junio de 2018, hace justo cuatro años, junto a otros 628 inmigrantes después de que el Gobierno español accediera al desembarco por razones humanitarias, tras vagar por el Mediterráneo al ser rechazado por las autoridades de Italia y Malta.

En declaraciones a Efe, Ousman ha relatado que se embarcó desde el norte de África en dirección a Europa porque "buscaba un futuro mejor para vivir bien" y ayudar a su madre y mis hermanas, "que siguen en Gambia".

En Alicante ha encontrado la estabilidad laboral y familiar ya que tiene pareja, ésta está embarazada y esperan una niña en los próximos meses. "Hace unos años una amiga me comentó que podía venir a este horno para mirar y me gustó lo que se hace. Aunque no sabía nada, probé y desde entonces estoy aquí y sigo aprendiendo cosas", ha manifestado en castellano.

Ousman posa dentro de la cocina del obrador. EFE

Además de pan, en el horno ayuda a preparar magdalenas, bizcochos y el contenido de las alicantinas 'cocas' de diferentes sabores, algunas a base de pisto, tomate, calabacín y atún.

"Estoy muy contento en este trabajo y creo que mi futuro está en este lugar, aquí. Solo viajaré a otros sitios por vacaciones y para ver a la familia", ha comentado Ousman, que tiene dos hermanos en países europeos.

La típica 'coca amb tonyina' preparada por Ousman y sus compañeros que ha sido galardonada por la Federación de Hogueras de Alicante está elaborada con harina, atún tronco, cebolla, piñones, agua, sal, anís seco y aceite de oliva, y aproximadamente este establecimiento vende unas 600 piezas diarias hasta el día de San Juan, el 24 de junio.

Incertidumbre

Precisamente este viernes Moses Von Kallon, representante de la asociación Aquarius Supervivientes, ha lamentado que, tras cuatro años de la llegada del buque de rescate al puerto de Valencia, las autoridades "nada han escuchado" y teme que un cambio de Gobierno con presencia de la ultraderecha "pueda empeorar nuestra situación".

Moses Von Kallon ha hecho estas declaraciones a Efe con motivo de su participación en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia.

La programación del certamen incluye este año una proyección y un coloquio con motivo del 4º aniversario de la llegada del Aquarius al puerto de la ciudad, que se produjo el 17 de junio de 2018.

Se proyectará el documental "Libia: infierno sin salida", un documental sobre la situación de miles de personas recluidas en los centros de detención en Libia, donde el hostigamiento es constante y la milicia ejerce un papel interesado en cuanto al tráfico de personas. Hoy en día miles de personas refugiadas malviven allí en condiciones inhumanas.

Sigue los temas que te interesan