Los 'olvidados' del Aquarius: los migrantes acogidos en Valencia siguen sin regularizar 3 años después

Los migrantes del Aquarius que llegaron a la ciudad de Valencia hace tres años siguen sin papeles, denuncian que se sienten "solos" después de no contar ya con el apoyo de ninguna ONG ni administración y reclaman al gobiernos ayuda para regularizar su situación.



Así lo ha manifestado este miércoles el presidente de la Asociación Aquarius Supervivientes 2018, Moses Von Kallon, poco antes de presentar un capítulo del cómic "Por qué España", en el que cuentan su vida desde que pusieron un pie en el puerto de Valencia.



"Estamos solos, sin ninguna ayuda de ONG ni de gobiernos, estamos sin derecho a hacer cosas dignas. Llevamos tres años en Valencia, en España y queremos cambiar y tener ayudas", ha indicado, mientras que ha incidido en que "la mayoría" de los que llegaron en el Aquarius y están en Valencia "no tiene documentos".



"Pedimos al Gobierno de España y al de la Comunidad Valenciana que nos abran las puertas, que no nos olviden y pedimos la regularización de los que llegaron en el Aquarius", ha insistido.



Moses Von Kallon ha recordado que el próximo domingo "no es un día cualquiera", se celebra el Día Internacional de las Personas Refugiadas y los migrantes del Aquarius se van a concentrar a mediodía en la plaza de Patraix, con el apoyo de muchas organizaciones, para reivindicar esa regularización.



El autor del cómic, Carlos Valles, ha contado a EFE que cuando conoció a los chicos que habían llegado en el Aquarius durante un taller sintió que "tenía que hacer algo para sensibilizar a la sociedad con esta problema, que no es singular, sino que lo vemos a diario".



"La única manera que tenía de hacerlo con un mínimo impacto era con mi trabajo en el mundo de la ilustración y el cómic", ha señalado. Valles planteó un proyecto "que contase la historia de estas personas desde que salieron de sus países hasta la actualidad".



Sin embargo, se dio cuenta de que "necesitaba mucho tiempo y mucha financiación" y decidió seccionarlo en capítulos, y con ayuda del Ayuntamiento de Valencia puedo escribir el último sobre "su vida desde que ponen el pie en Valencia en 2018 hasta hoy".



"Cuenta las cosas buenas que les han pasado pero también todas las malas, las barreras que se han encontrado con la tarjeta roja o la solicitud de asilo", ha detallado y ha resaltado que ha querido "ponerles voz y acercar a la sociedad sus historias desde una perspectiva más personal".

Testimonios en viñetas

Valles recogió testimonios de los protagonistas a través de entrevistas que le han permitido contar "cómo ser joven e inmigrante, lo difícil que es conseguir trabajo o una vivienda, los prejuicios y, algo que me interesaba mucho, cómo estaban a nivel emocional, cómo han vivido a nivel psicológico el proceso migratorio".



"Hemos puesto imagen a estas historias para hacerlas lo más accesibles posibles para que a la gente le guste", ha sostenido, al tiempo que ha remarcado que lo que se presenta es solo un fragmento del cómic y ahora buscan financiación para poder acabar el cómic entero.



La Asociación celebra este miércoles una rueda de prensa para presentar este capítulo del cómic y hacer balance de la situación de los migrantes tres años después y contar también la acción reivindicativa del próximo domingo, día 20 de junio, con motivo del Día Internacional de las Personas Refugiadas.



Este jueves hará justo tres años que el Aquarius desembarcó en el puerto de Valencia con 629 inmigrantes rescatados en aguas libias, la mayoría sudaneses y nigerianos, en una operación de ayuda humanitaria que se denominó "Esperanza del Mediterráneo".