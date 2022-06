La Diputación de Alicante pide a Elche adquiera ya los terrenos para hacer el Centro de Congresos

El diputado de Arquitectura de la Diputación de Alicante, José Ramón González de Zárate, ha instado este jueves al alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), a resolver la expropiación de terrenos del Centro de Congresos.

En un comunicado del ente provincial, González de Zárate ha insistido en que la Diputación no podrá licitar el anteproyecto del futuro Centro de Congresos de Elche si el Ayuntamiento de la ciudad no dispone previamente de los terrenos "ya que ello incumpliría la ley".

[El nuevo Centro de Congresos de Elche acerca a Mazón y González, el proyecto del TRAM les aleja]

El responsable provincial ha señalado que "han sido los técnicos de la Diputación de Alicante los que han advertido de la imposibilidad de licitar el anteproyecto sin que previamente se hayan expropiado los terrenos, como marca la normativa, tal y como también saben los técnicos municipales de Elche".

"Estos dos trámites no se pueden ejecutar paralelamente como pretende el alcalde porque ello contravendría la normativa de contratación pública", ha resaltado González de Zárate, quien ha criticado que "teme" que González "o bien desconoce la legalidad, algo que es muy grave, o bien está utilizando este asunto para confundir a los ilicitanos y tapar la inactividad del Ayuntamiento".

Así, ha sostenido que una de las parcelas donde se ha previsto la construcción del edificio congresual está siendo utilizada actualmente por sus propietarios como almacén "y el Ayuntamiento ni siquiera se ha puesto en contacto con la propiedad para su adquisición".

Presupuesto destinado

Por otra parte, ha apuntado que la Diputación de Alicante ha comprometido los 4,5 millones de euros con los que se sufragará la expropiación de los terrenos, ubicados junto a la Estación de Autobuses de Elche y frente a la UMH.

No obstante, ha advertido que la institución provincial no puede iniciar el expediente de la modificación presupuestaria, que deberá ser llevada a pleno, para destinar ese importe a la compra de los terrenos "si antes el Consistorio no alcanza un acuerdo con la propiedad y resuelve la expropiación. No nos lo permite la ley", ha asegurado.

Asimismo, ha afirmado que el Centro de Congresos de Elche es "un asunto prioritario para la Diputación de Alicante, cuyo equipo de gobierno está impulsando inversiones y proyectos estratégicos en esta ciudad para su futuro y desarrollo".

En este sentido, el diputado de Arquitectura ha reclamado a González "colaboración y lealtad institucional" para poner en marcha esta infraestructura y ha lamentado que el alcalde esté utilizando esta cuestión para atacar políticamente al presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

Por su parte, el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha asegurado que la licitación del anteproyecto del Centro de Congresos se puede tramitar de manera paralela a la adquisición de los terrenos, por lo que no existe ningún bloqueo institucional desde el consistorio ilicitano.

