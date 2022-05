Alcoy pagará 3,4 millones de sobrecoste por la basura a Fomento de Construcciones y Contratas

El Ayuntamiento de Alcoy tendrá que pagar 3,4 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), por el sobrecoste del contrato de la basura, que se ha disparado en otros 400.000 euros.

Estos 400.000 euros corresponden a los intereses que exige la empresa por fraccionar el pago, ya que el Ayuntamiento (PSOE) "ni dispone de fondos para abonar esa cantidad ni puede acogerse a los planes que ofrece el Ministerio de Hacienda para financiarla en condiciones ventajosas", explican los 'populares' de Alcoy.

Así lo ha explicado en rueda de Prensa el portavoz del Partido Popular, Enrique Ruiz, que ha alertado de que "la crítica situación económica en la que el PSOE está dejando al Ayuntamiento nos va a costar 400.000 euros de más a todos los alcoyanos".

El Ayuntamiento de Alcoy está condenado en sentencia judicial a pagar 2,1 millones de euros a FCC, por no revisar los precios del servicio de recogida de residuos entre los años 2012 y 2018, periodo en el que el contrato estaba caducado y pendiente de renovación. Los intereses de demora elevaron esa cantidad a los 2.947.380,59 euros. El portavoz del PP ha detallado que el importe final a pagar a FCC será de 3.364.298,32 euros. El incremento de 416.917,72 euros corresponde a los intereses por el aplazamiento del pago a la empresa.

Problemas de liquidez

Por lo que, el Ayuntamiento se ha visto obligado a alcanzar un acuerdo de pago con la empresa al carecer de otras opciones como consecuencia de su delicada situación económica. Los problemas de liquidez del Ayuntamiento hacen inviable abonar la sentencia en un único pago.



Por otra parte, el descontrol financiero ha impedido que el Ayuntamiento se acoja al Fondo de Impulso Económico un préstamo a un 0% de interés con el que el Ministerio de Hacienda ayuda a los ayuntamientos que están saneadas financieramente. El Ayuntamiento de Alcoy sí pudo recurrir a este fondo en 2017 y en 2020. En 2022 no ha podido adherirse por haber incumplido todas las reglas fiscales.



La solución que ha adoptado el PSOE es firmar un acuerdo con FCC para pagar la sentencia en un plazo de cinco años, hasta 2027, con un interés adicional del 5% anual. El portavoz del PP ha lamentado que “la mala gestión económica, además de llevar a la ruina al Ayuntamiento y bloquear el funcionamiento de la ciudad, le cueste dinero a los alcoyanos”. Ruiz ha señalado que el último préstamo para inversiones lo firmó el Ayuntamiento a un interés del 0%. “Si las cuentas municipales estuvieran saneadas, el ayuntamiento podría adherirse al plan de ayudas de Ministerio de Hacienda y no tendría que pagar un 5% de interés a la empresa responsable de la gestión de la basura”.



El portavoz del PP ha insistido en que “día a día vamos comprobando no solo cómo se deteriora la economía municipal, sino las consecuencias que acarrea la nefasta gestión del PSOE”. Ruiz ha exigido al Gobierno que empiece a aplicar “rigor” y a “escuchar a los técnicos para corregir la preocupante deriva de la economía del Ayuntamiento”.

Sigue los temas que te interesan