Mazón plantea una ley de empresas emergentes en la Comunidad Valenciana: "Las startups están ahogadas".

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha propuesto la aprobación de "una ley de empresas emergentes" para fomentar este tipo de iniciativas empresariales en la región y que puedan desarrollarse.

El presidente popular ha realizado este anuncio durante su visita a la sede de la Asociación Valenciana de Startups con motivo del Día Mundial del Emprendimiento que se celebra este sábado, ha informado el PP en un comunicado.

Para Mazón, "las startups en la Comunidad Valenciana están ahogadas y no tienen ningún tipo de apoyo. Necesitamos una ley valenciana para que puedan desarrollarse y recibir el apoyo que no tienen de la administración, no solo un impulso desde el punto de vista fiscal, sino del reconocimiento de nuestro propio sector industrial".

El líder popular ha recordado que "desde el PPCV proponemos para las jóvenes empresas tecnológicas e innovadoras la cuota cero de autónomos para los tres primeros años y una revolución fiscal para ayudarles no solo a ponerse en marcha, sino también para poder retener el talento que se está generando. Se trata de poder proveer de servicios avanzados a nuestra industria tradicional que necesita ser modernizada".

Carlos Mazón ha destacado: "Tener startups no significa tener un sector económico más, significa también poder ayudar al resto de sectores desde la modernidad y la innovación. Sin tecnología, sin innovación, sin startups, no seremos la Comunidad Valenciana que queremos".

Mazón ha señalado que "en estos momentos la Comunidad Valenciana debe consolidarse en el ámbito tecnológico, el fomento del emprendimiento, la conexión con el talento científico-universitario y la creación de un marco adecuado para el escalado de proyectos digitales".

El número de empresas emergentes en la Comunidad Valenciana se ha incrementado un 15 % más que en 2020 y la mitad desarrollan soluciones basadas en Inteligencia Artificial, Big Data, internet y computación en la nube.

La Ley Valenciana de Startups propuesta introduciría beneficios fiscales y burocráticos que faciliten la creación y crecimiento de empresas emergentes en la Comunidad, ha señalado el PP.

Además, el PPCV también propone apostar por poner la Comunidad en el mapa del emprendimiento y la innovación a través del impulso de eventos tecnológicos, poner en marcha líneas de formación especializadas adaptadas a las necesidades actuales de las empresas emergentes y una revolución fiscal para favorecer la atracción de inversión y la creación de empresas, así como la supresión de trabas administrativas.

Respuesta del PSOE

Las declaraciones de Mazón tuvieron una respuesta inmediata. El portavoz de Economía del PSOE en las Cortes valencianas, Francis Rubio, ha afeado a Mazón que "recicle propuestas que ya han sido aprobadas" y ha recordado que "las Cortes ya aprobaron una iniciativa del PSPV con la que se instaba a avanzar hacia una nueva normativa de empresas emergentes, tanto a nivel estatal como autonómico".

Rubio ha invitado a "estar al día de la actualidad parlamentaria y hablar con sus portavoces, en lugar de lanzar propuestas que no llevan a ningún sitio".

En un comunicado, el diputado socialista ha señalado que "solo durante el 2021 el Consell de Ximo Puig ha destinado 18,6 millones de euros en financiación para fomentar el emprendimiento en la Comunidad, unas líneas de financiación impulsadas por el IVF de las que se han beneficiado 69 startups".

Además, ha destacado que "gracias a la apuesta decidida y firme de este Gobierno por situar a nuestra tierra a la vanguardia de la innovación, dos de nuestras tres capitales de provincias lideran el ranking de ciudades que más atraen la inversión en esta materia".

"La Comunidad Valenciana ha trabajado y trabaja por el cambio de modelo productivo para impulsar la innovación y el desarrollo sostenible", ha insistido Rubio.

Finalmente, el portavoz de Economía del PSOE en las Cortes ha subrayado que "paralelamente al trabajo autonómico, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó a finales del año la Ley de Startups que sitúa a nuestro país a la vanguardia en atracción de inversión, talento y emprendimiento".

