Carlos Mazón pide a Ximo Puig que "no se cebe" con el ocio y la hostelería en esta ola de la pandemia

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha instado este jueves al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a no volver a "cebarse" con la hostelería, el ocio y el turismo ante la nueva ola de contagios por la Covid-19 y le ha pedido proporción, responsabilidad y equilibrio en las nuevas medidas a adoptar.

"Sería imperdonable que se volviera a la desproporción de las cinco olas anteriores", ha advertido Mazón en declaraciones a los periodistas tras presidir la reunión del consejo de dirección del PPCV, y ha afirmado que su formación estará "vigilante" con las medidas que plantee el Gobierno valenciano.

El líder de PPCV ha defendido que la hostelería "no es el problema sino gran parte de la solución, por el respeto, responsabilidad, profesionalidad, cuidado y rigidez" en la observación de las medidas anticovid, y ha añadido: "Nuestros hijos están mucho más protegidos en el ocio legal, en la restauración que cumple, respeta y es profesional que en cualquier concentración espontánea o ilegal".

De hecho, las patronales de ocio y hostelería han defendido durante la pandemia que los locales impedían fenómenos como el botellón, algo que el Gobierno valenciano intentó (sin éxito) atajar aumentando el importe de las multas.

Mazón ha pedido a Puig que "no se cebe más" con estos colectivos vulnerables como se ha hecho en las olas anteriores y "dejen levantar las persianas a quien sí cumple y es responsable".

Estos sectores "no pueden más" ni "soportarían nuevas restricciones desproporcionadas, políticas y que estigmatizan a un sector que no ha hecho más que cumplir, esforzarse y cumplir con la normativa".

El líder del PPCV, quien ha detallado que este viernes su partido celebra una comida provincial de navidad en Alzira y la local del partido por la noche en València, con aforos restringidos para cumplir la normativa, ha advertido asimismo de que estarán "vigilantes" para que las medidas que se adopten tengan una proporción "adecuada".

"Colapso" de las políticas sociales

El presidente del PPCV ha denunciado asimismo el "colapso estructural que tienen las políticas sociales en la Comunidad", en referencia a la dependencia, "al conocerse que 35.000 personas han fallecido sin haber tenido acceso a al ayuda de la dependencia", el de los geriátricos o el del transporte ferroviario de Cercanías.

Mazón también ha criticado el colapso en políticas sanitarias, "con 400 nuevos sanitarios que están a las puertas del despido" y que se suman, ha añadido, "a los 3.500" a los que se "despidieron" en la Comunitat Valenciana.

