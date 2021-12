El PP pide a Oltra que pague la ayuda de la dependencia: "Más de 35.000 valencianos han muerto sin cobrarla"

La portavoz adjunta del Grupo Popular en las Cortes y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha instado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a pagar ya la dependencia "porque hay 35.000 valencianos que han muerto sin poder cobrarla".

Según Bastidas, "cada día es más alarmante la falta de gestión por parte de la vicepresidenta primera del Consell con los más vulnerables y los que más necesitan hoy la ayuda del Gobierno valenciano".

"El tripartito radical de izquierdas ha bajado la partida presupuestaria para el próximo año en materia de dependencia. Habrá un 15 % menos de dinero para pagar dependencia de los que había presupuestado para este año", ha denunciado la diputada popular en un comunicado remitido por la formación.

Ha asegurado que es "indignante que 1 de cada 4 personas que tiene reconocida la dependencia no la cobre y según los propios datos de la Conselleria muchos valencianos mueren antes de llegar a cobrarla".

"No solo eso, sino que además el Síndic de Greuges llama la atención a la Conselleria por no desatascar los expedientes y las reclamaciones", ha añadido.

Bastidas ha lamentado que la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas "está más preocupada por tapar su mala gestión en los casos de abusos a menores en los centros tutelados que en atender a los que hoy necesitan más la ayuda de sus gobernantes".

"Esta izquierda ya no engaña a nadie. Desde que gobiernan han fallecido 15 personas al día sin que la Conselleria de Oltra les atendiera y les pagara la dependencia", ha señalado.

Subida de sueldos

Elena Bastidas ha denunciado que mientras la dependencia "no se cobra, los más de 350 altos cargos del Consell se han subido el sueldo un 2 % para el año que viene. El presupuesto para dependencia baja pero sus privilegios y sueldos suben".

Además, ha criticado que a esta situación en la dependencia, "se une cada vez más preocupante tasa de pobreza en la Comunidad Valenciana".

"La Renta Valenciana de Inclusión y el Ingreso Mínimo Vital no llegan a las familias más necesitadas y esta falta de gestión solo aboca a incrementar las colas del hambre. Sánchez rechaza 3 de cada 4 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital", ha indicado.

