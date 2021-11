El PP de Alicante recuerda a Compromís la actuación de Oltra ante el abuso de su exmarido a una menor

Las palabras altisonantes y la interrupción continua del pleno han vuelto a ser la tónica dominante de la sesión ordinaria de noviembre en la Diputación de Alicante. Un recurso de Compromís ha vuelto a poner de actualidad las asignaciones a los grupos políticos en pasados mandatos y el PP ha terminado por responder a los nacionalistas con su causa más sangrante: la actuación de la Conselleria de Mónica Oltra ante los abusos de su exmarido a una menor.

El portavoz nacionalista, Gerard Fullana, apretó a los populares de nuevo con las asignaciones y la auditoría propuesta por el equipo de Gobierno. Y tuvo que intervenir el propio presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para cerrar el asunto en nombre del equipo de Gobierno.

Cuando Mazón acusó a Fullana y su partido de "poner palos en las ruedas", Fullana no dejó de interrumpirle incluso con varias amenazas de quitar el sonido a su micrófono por parte del presidente. "No sea tan maleducado -le indicó Mazón-, escuche porque no hace falta que sea tan dogmático siempre. escuche que a lo mejor aprende algo", continuó.

Más tarde se debatió una moción sobre los indultos del Procés que defendió el portavoz de Cs, Javier Gutiérrez. Y contra él fueron también las diatribas de Fullana, que le acusó de ser un "gran estadista" pero incapaz de sacar adelante sus competencias en planes de obras de los municipios.

Un momento en el pleno ordinario de la institución provincial.

La cosa estaba tan caldeada que el PP terminó por emitir un comunicado, al término del pleno, en el que recordaba a Fullana la actuación de Oltra y su conselleria ante el abuso de una menor por parte de su exmarido. Quizás, la reacción más fuerte a este respecto que se recuerda entre los partidos políticos de la Comunidad Valenciana.

Contra Oltra

El portavoz del grupo popular en la Diputación de Alicante, Eduardo Dolón, ha preguntado Fullana si su partido va a asumir alguna responsabilidad por el caso del abuso a una menor por parte del exmarido de Mónica Oltra y en el que tanto el TSJ como el Síndic de Greuges han visto una actitud negligente por la propia Conselleria que dirige la líder de Compromís.

Si Fullana había hablado en el pleno sobre "la corrupción en el PP", Dolón le respondía con Oltra: "Si el señor Fullana quiere ser objetivo tendrá que dejar de esconder los asuntos turbios que salpican a la coalición de izquierdas, que son muchos”.

Y continuó con otros casos vinculados "a los abusos sexuales que salpican a la formación de izquierdas también está el del exedil de Compromís en Alfafar y exlíder de la formación en la localidad, Joan Sorribes, recientemente procesado por presuntos abusos sexuales a una niña que tenía acogida, como ha recordado Dolón".

"Compromís siempre da lecciones de todo aquello que no cumple" y ha reprochado a Fullana que evite hablar del delito electoral del secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedeu, procesado por enviar propaganda electoral utilizando el servicio postal del ayuntamiento y que sigue en su cargo.

También, sobre los enchufes en Divalterra, sobe el caso del concierto de Valencia con el juicio al concejal de Compromís Pere Fuset, o sobre de la investigación abierta a dos ediles de Compromís por la presunta compra de dos concejales en Palma de Gandía.

Además recordó el caso de su propio asesor en la Diputación, Ximo Perles, "que tendría que haber pedido la compatibilidad para ejercer de abogado y no lo ha hecho y que ubica su despacho particular en el Palacio Provincial". "Sin olvidar que Compromís calla las investigaciones al hermano de Ximo Puig que está imputado", concluyó Dolón.

