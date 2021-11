Despliegue policial en Benidorm para evitar una fiesta de disfraces en la calle con 22.000 británicos

Agentes de la Policía Nacional y de la Local patrullarán este jueves desde las 10 de la mañana las calles de la denominada 'zona inglesa' en Benidorm con el objetivo de contener todo lo posible una singular fiesta que se celebra todos los años en la capital turística: la 'Fancy Dress Party', un acontecimiento entre los visitantes de reino Unido que cada año suele congregar a unas 40.000 personas en la calles.

Se trata de una celebración privada, organizada por los propios 'pubs' de la zona, que normalmente viene acompañada de un desfile con carrozas con disfraces. Para este año se ha suprimido la cabalgata, pero se teme que la fiesta de dentro de los locales se traslade a la vía pública conforme avance el día.

Según los datos de inteligencia turística, se espera que este año entre 20.000 y 22.000 británicos celebren la 'Fancy Dress Party', algo que ha hecho que las cifras de ocupación mejoren pero que ha extendido el temor entre empresarios y autoridades de que se produzcan imágenes que puedan comprometer la reputación del destino.

Por ello, tanto Ayuntamiento como Subdelegación del Gobierno han preparado un dispositivo especial con el que "se vigilarán que se cumplen las medidas de seguridad" y "se impedirá aglomeraciones" fuera de los 'pubs'. La mismas fuentes advirtieron de que, al tratarse de una fiesta privada, es muy difícil establecer normas como ha ocurrido en las recientes fiestas patronales de Benidorm, aunque sí se puede vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, como los aforos, el uso de la mascarilla cuando no se esté consumiendo o que se respetan las distancias de seguridad.

En esta coyuntura las fuentes consultadas por El Español explicaron que se han mantenido varias reuniones con los empresarios que organizan la fiesta para pedirles que se extremen las medidas de seguridad. También cuentan con que la mala climatología (las previsiones dan lluvia para etse jueves) ayuden a contener a la gente.

Las fake news, en los mensajes

El que la fiesta aún no se haya celebrado no ha impedido que se hayan empezado a distribuir fotos por canales de mensajería en los que ya se muestran importantes aglomeraciones de británicos sin mascarilla y que no respetan la distancia de seguridad en las calles. Sin embargo, se trata de imágenes de 2019, y las autoridades confían en que este jueves la historia sea muy diferente.

Fuentes empresariales lamentaron la "difusión de estas fake news en redes sociales" y consideraron que "dañan la imagen de la ciudad" así como de su principal industria en un "momento clave" para la recuperación económica.

Benidorm tiene actualmente una incidencia de 353 casos por cada 100.000 habitantes, considerado "riesgio extremo (más de 250)". Ayuntamiento y Generalitat Valenciana, sin embargo, ya han alertado de que se trata de una cifra "que no es real" porque solo tiene en cuenta la población censada de la ciudad, unos 70.000 habitantes, mientras que la flotante asciende a cerca de 180.000 en temporada baja.

