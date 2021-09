Restricciones en la Comunidad Valenciana en fin de semana: vuelven las barras y el ocio nocturno.

La Comunidad Valenciana tiene desde este martes nuevas restricciones que estarán en vigor como mínimo hasta mediados de octubre. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aprovechó el debate sobre el estado de la Comunidad para anunciar un paso más hacia la "nueva normalidad" que, sin embargo, aún no es completa.

De momento la región ha logrado esta semana una incidencia inferior a los 50 casos por 100.000 habitantes, lo que supone bajar del riesgo alto por Covid. Es una de las cinco regiones españoles con menor incidencia, lo que se ha traducido en una relajación de todas las medidas. El objetivo que a partir del 9 de octubre empiece una nueva etapa, coincidiendo con la inmunización de la mayor parte de la población.

Las que aún están en vigor afectan principalmente a la hostelería, ocio nocturno y eventos. Aquí están resumidas:

1 | Bares y restaurantes

La hostelería tiene un aforo máximo permitido en interiores de hasta el 75% del local. Las mesas ya no tienen un límite de diez personas, pero siempre guardando la distancia de seguridad. También se podrá recuperar el uso de las barras siempre que se esté sentado (no se puede consumir de pie). Ya no existe límite para la hora de cierre, y vendrá determinado por la licencia de cada local.

2 | Ocio nocturno

Tras varios meses cerrado y con restricciones muy duras, el ocio nocturno podrá ampliar el aforo del 50 al 75%. Las mesas aquí sí que estarán limitadas a diez personas y, en caso de que haya barra, también se podrá usar sentado. También se permitirá el baile en los lugares asignados. El horario se amplía hasta las cinco de la madrugada.

3 | Eventos deportivos y otros actos

A pesar de que se se elimina el número máximo de personas en los eventos deportivos, para grandes actos sí hay una limitación de aforo del 40% en interiores y 60% en exteriores. Este mismo límite se aplicará en los partidos de las ligas profesionales de fútbol y baloncesto (40% en pabellones y 60% en estadios).

4 | Cultura, comercio y fiestas

No hay restricciones en los museos, bibliotecas o sedes festeras. Tampoco se mantienen en la actividad comercial. Sí que habrá que dejar un asiento libre en aquellos sitios donde se consuma comida y bebida, como los cines.

5 | Mascarillas

El uso de mascarillas se mantiene como hasta ahora: obligatorio en interiores y con posibilidad de no usarse en exteriores. Sin embargo, será necesaria si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, aunque sea por la calle o en cualquier parque al aire libre.

