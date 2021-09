Las discotecas piden volver a abrir hasta las 5 de la mañana en la Comunidad Valenciana

La Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) ha reclamado al Gobierno valenciano que reabra las pistas de baile y amplíe el horario del ocio nocturno, al menos, hasta las 5 horas, una vez finalicen las restricciones vigentes el próximo 27 de septiembre.



En un comunicado, la CEOH asegura que con la evolución positiva de los datos sanitarios "cualquier medida inferior a esta propuesta es inviable para empresas, que alcanzan pérdidas de facturación de hasta el 90 %".



Desde el pasado 6 se septiembre, el ocio nocturno puede abrir hasta las tres de la madrugada, aunque con limitaciones, que incluyen que no se pueda usar la pista de baile, una restricción que estará vigente, al menos, hasta el 27 se septiembre.



La organización empresarial pide planificar con antelación la nueva fase de recuperación de la actividad del ocio, ya que "la improvisación de última hora en la flexibilización de nuevas medidas supone un coste económico difícil de asumir para las pymes y una incertidumbre que pone en juego su futuro".



En concreto, la coordinadora empresarial pide ampliar el horario de apertura de pubs y discotecas mínimo a las 05.00 horas, pudiendo permanecer de pie con mascarilla en los locales, el aforo al 75 %, pista de baile acotada al 50 % y el cierre de los establecimientos de hostelería a las 01.30 horas.



Para seguir avanzando en la desescalada de la actividad del ocio y los espectáculos y definir las próximas medidas, reclaman la convocatoria urgente de una nueva reunión de trabajo entre las patronales del sector y la Conselleria de Sanidad.



Además, señalan que, teniendo en cuenta la crítica situación a la que se enfrenta, especialmente, el sector del ocio, después de 550 días sin actividad, "es absolutamente necesario planificar una hoja de ruta".

Un momento crítico

La coordinadora afirma que las pymes "no pueden avanzar a ciegas en esa desescalada, porque después de 18 meses de cierre y de severas restricciones, los locales de ocio se juegan su futuro y su supervivencia durante las próximas semanas".



Necesitan planificar y diseñar su programación, sus campañas de marketing, su capacidad financiera y la recuperación de su personal, pero todo ello no se puede hacer de un día para otro, afirman en el comunicado.



Asimismo, insisten en que se trata de medidas absolutamente viables, teniendo en cuenta los actuales datos sanitarios, y consideran que "no avanzar en esta dirección sería injusto y desproporcionado, teniendo en cuenta que la Comunitat Valenciana dispone de uno de los mejores datos de vacunación a nivel mundial".



Señalan que sería "paradójico" que se siga "castigando a los establecimientos de ocio reglado, exigiendo prudencia y aplicando restricciones desproporcionadas que solo pretenden servir de cortina de humo frente a la incapacidad de la administración para gestionar la fase final de la crisis sanitaria y para abordar la problemática del ocio juvenil".



Por otra parte, el sector exige la revisión del plan de ayudas económicas Resistir Plus, y reitera su reclamación de un plan de ayudas específicas para el ocio nocturno de 50 millones, para lo que reclama al Consell una reunión específica con las Consellerias competentes.

