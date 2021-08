Primera tránsfuga de Vox en la Comunidad Valenciana: una diputada deja el grupo por "engaños y ocultaciones"

La diputada por Castellón Rebeca Serna ha decidido dejar el grupo parlamentario de Vox en las Cortes por "el ninguneo" y las críticas a sus espaldas que está recibiendo por parte del partido, y la falta de "claridad" y "transparencia" con la que, a su juicio, actúa la formación.



Serna, quien ha comunicado este lunes por registro parlamentario su baja del grupo y su paso a la condición de diputada no adscrita, expone en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, que afirma que ha sido "muy difícil", aunque tiene el convencimiento de hacer lo correcto.



En él, denuncia la pérdida de confianza que ha habido, en los últimos años, desde los cargos públicos hacia los afiliados y viceversa, y la falta de "claridad y transparencia" con la que a su juicio ha actuado el partido, al que ha acusado de haber actuado "con engaños y ocultaciones".



Afirma que se han hecho reuniones a escondidas, en las que se ha dejado de lado a muchas de las personas que han trabajado por el partido desde el principio, entre otras a ella, que, según explica, se afilió a Vox cuando había "unos pocos afiliados en Castellón" porque creía en el proyecto que representaba y "no por aspiraciones políticas".



Serna asegura que cuando accedió a las Cortes, en septiembre de 2019, tras la dimisión de David Muñoz, esos comportamientos "de ninguneo", "de críticas" a sus espaldas y de dejarle aparte continuaron también en el grupo parlamentario, llegándose, incluso, a poner en cuestión su relación personal con determinados afiliados.



"He asistido a muchos actos, como parte de mi trabajo, a los que no se ha dado ninguna relevancia, a diferencia de lo que se hace con otros diputados. En ocasiones, hasta me han dado literalmente la espalda, no me han dirigido la palabra, y se han hecho la foto aprovechando alguna ausencia mía", denuncia.

Desinterés interno

Señala que ha tratado de dar solución a esta situación por cauces internos, pero "nadie ha demostrado el menor interés", y destaca que el punto de inflexión fue una reunión de afiliados y simpatizantes del municipio donde reside con ciertos cargos orgánicos provinciales.



Afirma que, además de no haber sido convocada a esa reunión, en ella se "dijeron, presuntamente, cosas insultantes" sobre ella y se menospreció el trabajo realizado, y "como remate", añade, se ha editado un vídeo con los mejores momentos de Vox en Les Corts, con intervenciones de todos los diputados excepto suyas.



La parlamentaria asegura que han sido "dos años muy difíciles" y que no tiene mucho sentido dar la cara y representar a un partido del que no recibe "ningún apoyo, más bien todo lo contrario".



Defiende que ha intentado hacer su trabajo lo mejor posible, e indica que desde el grupo de no adscritos seguirá "trabajando con total libertad por los intereses de los valencianos y por la unidad de España", y espera que quienes han sido sus compañeros respeten su decisión.

