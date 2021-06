Comunidad Valenciana: los nuevos contagios por Covid se mantienen por encima de 200 pero no hay fallecidos

La Conselleria de Sanidad ha informado este jueves de que no se ha producido ningún fallecimiento por Covid-19 desde la última actualización y de que se han contabilizado 207 nuevos contagios en las últimas 24 horas (dos menos que el miércoles).



En un comunicado, la Generalitat ha detallado que los hospitales valencianos tienen actualmente a 111 personas ingresadas (tres menos), 19 de ellos en las unidades de cuidados intensivos (tres menos).



En el mismo periodo se han producido 205 altas, de modo que en estos momentos hay 1.937 casos activos, lo que supone un 0,47 % del total de positivos.



De los 207 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 397.472 personas, nueve han sido en Castellón (41.261 en total), 71 en Alicante (148.764 en total) y 127 en Valencia (207.446 en total), mientras que los casos no asignados son uno.



En los hospitales valencianos hay 111 personas ingresadas por coronavirus: 17 en la provincia de Castellón, con un paciente en UCI; 26 en la provincia de Alicante, 4 de ellos en la UCI; y 68 en la provincia de Valencia, 14 de ellos en UCI.



Desde la última actualización se han registrado 205 altas a pacientes con coronavirus y con ellas ya son 399.555 personas en la Comunidad Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia.



Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.846 en Castellón, 149.111 en Alicante y 208.541 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 57.

Asimismo, en la Comunidad Valenciana hay 2.313.656 personas con una dosis de la vacuna y 1.409.137 con la pauta de inmunización óptima (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen).



Por provincias, los vacunados con la pauta completa son 172.025 en Castellón, 523.191 en Alicante y 713.921 en Valencia.



Desde la última actualización, no se ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus, por lo que el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.447: 807 en la provincia de Castellón, 2.842 en la de Alicante y 3.798 en la de Valencia.

Precisamente este jueves se informó de que la cifra de defunciones registradas en la Comunidad Valenciana durante 2020 fue un 10,4% superior a lo habitual, una cifra que se sitúa como la sexta más baja de España y por debajo de la media nacional, que fue del 17,7%.



Los datos sobre defunciones en España durante 2020 recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que en el año de la pandemia las defunciones se dispararon un 17,7 %, con 75.305 fallecimientos más que el año anterior, y 492.930 personas que perdieron la vida en su conjunto.



La tasa de variación anual de defunciones alcanzó en la Comunidad del Madrid el 41,2% en 2020, con 66.583 muertes, muy por encima de la media nacional del 17,7 % y por delante de las demás autonomías.